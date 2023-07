La nueva ‘avivada’ de Piqué que tendría enojada a Shakira

escuchar

A más de medio año de firmado su acuerdo de custodia, parece que Shakira y Gerard Piqué no logran el consenso. Los conflictos continúan por temas relacionados con sus hijos, Milan y Sasha, quienes han tenido que viajar de América a Europa en varias ocasiones a lo largo de estos meses, algo que no le gusta a la cantante colombiana. De acuerdo con recientes informes, está inconforme con que el exfutbolista deje a los pequeños al cuidado de terceras personas, incluso cuando ellos cruzan el Atlántico para estar en España con él.

El medio español El Periódico, que ha publicado varias exclusivas de la pareja desde antes de que se anunciara su separación, dio la noticia recientemente. Una fuente cercana a la intérprete de “Pies descalzos” aseguró que estaba muy molesta porque el exdefensor del FC Barcelona cedía la custodia de los menores por momentos, a pesar de que el convenio que firmaron lo prohibe.

Piqué tendría prohibido dejar a los niños con otras personas mientras estén con él Instagram/3gerardpique

“Shakira no está de acuerdo con que Piqué no se tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los chicos durante su período vacacional”, expresó el informante. La molestia es sobre todo porque no se le consultó si los pequeños podían estar al cuidado del alguien más: “Shakira no ha autorizado en ningún momento que pasen parte de sus vacaciones con familiares o terceros”.

En el acuerdo se establece que, si por cualquier motivo los tutores no pueden hacerse cargo de Milan y Sasha, deben comunicarlo a la contraparte. Así, esta puede encargarse del cuidado o bien autorizar que se queden con otras personas. Sin embargo, en la última ocasión que estuvieron en España, Piqué habría dejado a los niños con sus padres para cumplir con algunos compromisos laborales.

En esa misma ocasión, la artista latina se quedó en Londres para no estar lejos de sus hijos, por si en algún momento Piqué le pedía cuidarlos. No obstante, nunca se le notificó en las ocasiones que estuvieron fuera de la tutela del padre, dejándola así sin la posibilidad de intervenir, según reveló la fuente.

Shakira estuvo en Europa para mantenerse cerca de sus hijos

Shakira, molesta con Piqué porque no visita a sus hijos

Por otro lado, en el mismo informe se detalló que la cantante está en desacuerdo con que el exdeportista siempre quiera que los niños lo visiten en España, a pesar de que ahora ellos viven en Miami. Es decir, supone una complicación para ellos llegar al país en el que alguna vez residieron: “A Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos. Los niños llevan más de 60 horas voladas en viajes transoceánicos y es mucho para ellos”, dijo la fuente.

Se prevé que las vacaciones de verano terminen pronto y que los pequeños vuelen a España a pasar los últimos días junto al presidente de la Kings League. Luego, regresarán al sur de Florida para iniciar un nuevo curso escolar.

