La minicasa de Amazon que “hace olvidar” que es un contenedor: tiene dos pisos, terraza y cuesta US$44.000

Amazon vende en Estados Unidos una minicasa de contenedores expandibles a US$44.477. La misma consta de dos plantas y está totalmente equipada. Tiene dos dormitorios y escaleras de lujo, pero entre los detalles más llamativos está una terraza de 40x20 pies (12x6 metros aproximadamente) y su notable resistencia.

Cómo es la casa ampliable que vende Amazon en EE.UU.

Según describe Amazon, se trata de una unidad espaciosa que cuenta con las características “perfectas” para una familia. Dispone de dos dormitorios, una sala de estar, un área de cocina y un baño separado húmedo y seco.

Así se ve por dentro la minicasa de contenedores ampliables de Amazon Amazon

El baño está equipado con:

Armarios.

Calentador de agua.

Inodoro.

Lavamanos.

Espejo.

Zona de ducha privada.

La cocina, por su parte, cuenta con:

Gabinetes.

Grifos.

Tuberías calientes y frías.

Fregadero.

La empresa asegura que la casa está equipada con una sala de estar más amplia en comparación con el resto de las casas plegables que se encuentran en su tienda. Una de sus principales características es la entrada de la luz solar, gracias a la presencia de dos ventanales.

También hay una ventana corredera de PVC de doble acristalamiento y puertas de seguridad de aluminio, así como sistemas eléctricos y de fontanería estándar de EE.UU. prefabricados.

La minicasa de Amazon está preparada para que ingrese mucha luz solar iStock

Las paredes exteriores y el techo están aislados con paneles de espuma ignífugos, mientras que su estructura principal es de acero con tubos cuadrados reforzados. La casa presenta un diseño elegante que hace “olvidar” a las personas que no se encuentran en un hogar convencional.

Cómo personalizar la casa ampliable de Amazon

El gigante del comercio electrónico dice que la casa de contenedores expansibles se puede personalizar a gusto de cada comprador, incluso para quitarle o agregarle ambientes. Las opciones son:

Un dormitorio, una sala de estar y un baño.

Dos dormitorios, una sala de estar y un baño.

Tres dormitorios, una sala de estar y un baño.

Cuatro dormitorios, una sala de estar y un baño.

Además, Amazon promete que la unidad también es personalizable por el exterior, y en caso de preferirlo se puede cambiar el color.

Estas modificaciones no interfieren en sus medidas de seguridad: está lista para enfrentar fuertes vientos hasta nivel 11 en la escala de vientos (equivalente a un huracán de categoría baja), terremotos, es impermeable y resistente al fuego (clase A).

La minicasa de Amazon se puede personalizar a gusto de cada comprador Amazon

Consejos de instalación para la casa ampliable de Amazon

De acuerdo con la descripción de Amazon, la casa contenedor expandible se puede instalar fácilmente, al punto tal de que no es necesario pagar por mano de obra y materiales. Además, se puede adecuar para varios lugares, incluidas las zonas urbanas y remotas.

La empresa enfatiza en que la unidad es “perfecta” para una residencia familiar, ya sea temporal o a largo plazo.

Un consejo importante que da el vendedor es eliminar de forma regular la acumulación de nieve en el techo, principalmente durante fuertes nevadas. Esto se debe a que la altura de la nieve no debe exceder los 6,6 pies (2 metros aproximadamente).