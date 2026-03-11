La movida de Apple en EE.UU. con su MacBook más barata de la historia: precios y especificaciones técnicas

Este miércoles 11 de marzo, Apple empieza a vender en Estados Unidos la nueva MacBook Neo, la computadora portátil más barata de su historia. El equipo dispone de una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, chip A18 Pro y una batería que puede alcanzar hasta 16 horas de autonomía.

¿Qué es la MacBook Neo y por qué Apple apuesta por este modelo?

De acuerdo con el comunicado de Apple, la MacBook Neo fue diseñada para ampliar el acceso al ecosistema Mac mediante un precio más bajo que el de modelos anteriores. La empresa presentó el equipo como una computadora pensada para estudiantes, familias, pequeños negocios y nuevos usuarios de Mac.

La batería puede alcanzar hasta 16 horas de uso

John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, explicó el objetivo del lanzamiento y sostuvo que “MacBook Neo ofrece la experiencia Mac a un precio revolucionario”. También afirmó que el dispositivo fue construido “desde cero para ser más accesible para más personas”.

Los precios de la MacBook Neo en Estados Unidos

Los precios del nuevo desarrollo de Apple son los siguientes:

US$599 precio inicial en EE.UU.

precio inicial en EE.UU. US$499 precio para el sector educativo

El equipo comenzará a llegar a los clientes y a las tiendas Apple de 30 países y regiones, incluido Estados Unidos, a partir del 11 de marzo de 2026.

El equipo incluye pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y chip A18 Pro Apple

El diseño de aluminio y los nuevos colores del MacBook Neo

La computadora presenta una estructura de aluminio diseñada para mayor durabilidad. El dispositivo tiene esquinas redondeadas y un peso de 2,7 libras (1,22 kg), lo que facilita su transporte en mochilas o bolsos.

La MacBook Neo se ofrece en cuatro colores:

Rosa

Indigo

Plateado

Cítrico

Los tonos también aparecen en el Magic Keyboard y en los fondos de pantalla del sistema, lo que crea una estética visual uniforme.

El precio inicial en Estados Unidos es US$599 y US$499 para educación Apple

Las especificaciones técnicas de la MacBook Neo

El equipo incluye una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 por 1506 píxeles y brillo de 500 nits. El panel admite hasta mil millones de colores.

El display incorpora un recubrimiento antirreflectante. Esta característica permite utilizar la computadora en diferentes condiciones de iluminación para actividades como ver videos, editar fotografías o realizar videollamadas.

La MacBook Neo utiliza el procesador A18 Pro, parte de la arquitectura Apple silicon. Según la compañía, este chip permite ejecutar tareas cotidianas como navegación web, edición de documentos o reproducción de contenido multimedia.

Los altavoces laterales incorporan tecnología Spatial Audio y compatibilidad con Dolby Atmos Apple

Apple afirmó que el equipo puede ser hasta 50% más rápido en tareas diarias, como navegar por internet, en comparación con una computadora portátil con procesador Intel Core Ultra 5. También indicó que puede alcanzar hasta tres veces más velocidad en cargas de trabajo de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo. El procesador incorpora:

GPU integrada de cinco núcleos para tareas gráficas

Neural Engine de 16 núcleos para funciones de Apple Intelligence

El sistema permite usar aplicaciones como Messages, WhatsApp, Canva, Excel y Safari de forma simultánea.

Autonomía, cámara y sonido del nuevo portátil de Apple

La empresa señaló que el dispositivo puede alcanzar hasta 16 horas de autonomía con una sola carga de batería. La computadora también incluye:

Cámara FaceTime HD de 1080p

Dos micrófonos con reducción de ruido

Altavoces laterales con Spatial Audio y Dolby Atmos

Estas funciones buscan mejorar la experiencia en videollamadas y reproducción multimedia.