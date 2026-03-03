Adiós Walmart: la nueva tienda de comestibles más barata en EE.UU., según un ranking

La inflación en los alimentos reconfiguró el mapa de precios en Estados Unidos. En ese escenario, un ranking nacional ubicó a Costco Wholesale como la cadena de supermercados más barata del país norteamericano, con precios 21,4% inferiores a los de otras compañías como Walmart.

El relevamiento encargado por Consumer Reports a la consultora Strategic Resource Group clasificó a las principales firmas según la variación promedio de sus precios en comparación con Walmart.

El análisis se basó en canastas de productos relevadas en seis áreas. Estas fueron:

Boston (Massachusetts)

Chicago (Illinois)

Dallas–Fort Worth (Texas)

Denver (Colorado)

Los Ángeles (California)

Virginia Beach (Virginia)

En el promedio nacional, Costco Wholesale se ubicó como la cadena más económica, con precios un 21,4% más bajos. Detrás se posicionaron:

BJ’s Wholesale Club: -21%.

-21%. Lidl: -8,5%.

-8,5%. Aldi: -8,3%.

-8,3%. WinCo: -3,3%.

-3,3%. HEB: -0,2%.

Walmart funcionó como base de comparación. Por encima de esa referencia, se ubicaron Market Basket (+1,2%), Target (+5,9%) y Wegmans (+7,6%). En los tramos más altos del listado aparecieron Publix (+20,3%), Trader Joe’s (+24,6%) y Whole Foods (+39,7%).

El estudio indicó que, en cada ciudad analizada, la diferencia entre la cadena más barata y la más cara superó el 33%. Al incorporar clubes mayoristas y supermercados especializados, la brecha se amplió.

¿Cómo se realizó la comparación de precios en EE.UU.?

Strategic Resource Group recopiló los precios de forma presencial a fines del verano de 2025. Las canastas evaluadas incluyeron productos como:

Envasados

Frutas

Verduras

Carnes

El número de artículos considerados en el análisis varió según cuántos artículos exactamente iguales —misma marca y presentación— estuvieran disponibles tanto en Walmart como en la cadena evaluada.

Por ejemplo, en el área de Chicago, la comparación de precios entre Food4Less, Jewel-Osco, Mariano’s, Meijer, Target y Walmart se realizó sobre una lista de 56 productos idénticos. En cambio, cuando el estudio enfrentó a Trader Joe’s con Walmart en esa misma ciudad, solo se pudieron cotejar 23 artículos en común.

En cada área metropolitana, los valores se relevaron en un período máximo de 48 horas para asegurar que la comparación se realizara bajo condiciones similares.

Los importes reflejaron precios de oferta y descuentos asociados a tarjetas de fidelización gratuitas. El análisis no incluyó cupones de fabricantes ni promociones exclusivas de aplicaciones móviles.

El impacto de la inflación en el precio de los comestibles

Solo en 2025, los precios de los alimentos subieron 3,1%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

En este contexto, la publicación presentó el caso de Brianna Stangarone, maestra de Irvington, Nueva York. La docente reemplazó el queso pecorino romano importado que utilizaba para su lasaña por una alternativa nacional y descargó tres aplicaciones para comparar valores. “Si algo es demasiado caro y no es una necesidad, lo dejo”, afirmó.

Además de Costco, BJ’s Wholesale Club, Lidl y Aldi también registraron precios promedio por debajo de Walmart Yelp

La respuesta de Whole Foods tras la publicación del ranking

Tras la publicación del informe, Whole Foods Market cuestionó la metodología del análisis. La compañía afirmó que el estudio no contempló variables que, a su criterio, influyen en la decisión de compra, como sus estándares de ingredientes —criterios internos sobre la calidad y composición de los productos que comercializa— y sus políticas de abastecimiento.

Un portavoz sostuvo que en los últimos 18 meses la cadena redujo los precios del 25% de los artículos en sus tiendas, incluidos artículos de marca propia. También indicó que los miembros Prime acceden a descuentos semanales en productos seleccionados y a un 10% adicional sobre cientos de artículos en oferta.