La NASA abrió un registro para enviar nombres a la Luna en su próxima misión: cómo participar

La Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés) enviará el próximo año la misión Artemis II a la Luna, después de casi 60 años del alunizaje de Neil Armstrong. Los cuatro astronautas elegidos llevarán en su nave una tarjeta SD que incluirá algunos nombres, y las personas pueden completar un registro en línea para que el suyo viaje al satélite natural.

Cómo enviar tu nombre a la Luna con la misión Artemis II de la NASA

En su sitio web oficial, la NASA abrió el registro que estará disponible hasta el 21 de enero. Allí, las personas interesadas en participar deben completar un formulario sencillo con información personal (nombre de pila, apellido y un código PIN a elección).

Artemis II es la primera misión tripulada en el camino de la NASA para establecer una presencia a largo plazo en la Luna Facebook NASA Artemis - Facebook NASA Artemis

Luego de rellenar con sus datos, la página crea una tarjeta de embarque digital y un código QR, el cual dirige a la persona a un sitio web con información importante sobre la misión.

De acuerdo con la publicación de la agencia, no solo pueden aplicar estadounidenses, sino que el registro está abierto a ciudadanos de todo el mundo. Hasta el momento, hay 1.064.316 tarjetas de embarque reclamadas.

Artemis II: qué es la próxima misión lunar de la NASA

Cuatro astronautas realizarán un sobrevuelo alrededor de la Luna a bordo de Artemis II. Será una misión clave dentro del programa que busca establecer una presencia a largo plazo en el satélite para fines científicos y de exploración.

Durará diez días y despegará desde el Complejo de Lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy en Florida, a más tardar a finales de abril de 2026. Ayudará a confirmar los sistemas y el hardware necesarios para las primeras misiones de exploración lunar tripulada.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA (de izquierda a derecha): el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen Getty Images

Los astronautas de la agencia Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) Jeremy Hansen, irán a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orión.

“Este vuelo supone un paso más hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para futuras misiones de astronautas a Marte”, especificó la NASA en su página web.

La tripulación de Artemis II viajará aproximadamente 7500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna. Desde este punto estratégico, podrán observar a la Tierra y al satélite desde las ventanas de Orión.

Después de Artemis II, Orión y su tripulación viajarán una vez más a la Luna para que los astronautas de la NASA caminen sobre su superficie

El viaje de regreso durará aproximadamente cuatro días si no surgen inconvenientes. En lugar de requerir propulsión para el regreso, esta trayectoria de bajo consumo de combustible aprovechará el campo gravitatorio Tierra-Luna. De este modo, Orión será atraído de forma natural por la gravedad terrestre durante la trayectoria de retorno libre de la misión.

Para concluir Artemis II, los astronautas aterrizarán de manera segura en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en California. Allí, un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) recuperará a la tripulación y la nave espacial.

Artemis III: cuándo volverán los astronautas a caminar en la Luna

Después de Artemis II, Orión y su tripulación viajarán una vez más a la Luna. El propósito de esta misión, Artemis III, será que los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar.

“A través de Artemis, la NASA explorará más de la Luna que nunca antes y creará una presencia duradera en el espacio profundo”, concluyó la agencia al respecto.