La NBA revela su calendario para la temporada 2025-26: inicia en octubre con dos partidos imperdibles

La NBA compartió este jueves el calendario oficial de la temporada 2025-2026, incluida la noche inaugural, el juego especial de Navidad y la NBA Cup.

Cuándo inicia la temporada 2025-2026 de la NBA

La temporada 2025-2026 de la NBA comenzará el próximo 21 de octubre con una doble cartelera en Oklahoma City.

Partidos inaugurales:

Primer encuentro: el Thunder , liderado por Shai Gilgeous-Alexander, se enfrentará a los renovados Rockets de Kevin Durant.

el , liderado por Shai Gilgeous-Alexander, se enfrentará a los renovados de Kevin Durant. Segundo encuentro: las dos máximas figuras actuales del baloncesto, LeBron James de los Lakers y Stephen Curry de los Warriors de Golden State se verán las caras.

Este último partido marcará un hito importante, ya que LeBron James se convertirá en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la liga. Además, estará su compañero de equipo Luka Dončić,

La semana inaugural continuará a través de ESPN con otros encuentros destacados, como el choque entre los Cavaliers y los Knicks en el Madison Square Garden. Este partido es una revancha, ya que la temporada pasada terminaron en primer y tercer lugar, respectivamente, en la Conferencia Este.

Para la tercera noche de la temporada, los campeones (Oklahoma City Thunder) se enfrentarán nuevamente a los Pacers, a quienes les arrebataron la corona en el séptimo juego. Posteriormente, se transmitirá el partido entre los Golden State y Denver, el jueves 23 de octubre.

Partidos exclusivos de la NBA por Prime Video

Además de la doble jornada inaugural de la NBA, Prime Video será la plataforma exclusiva de 10 partidos de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup 2025, junto con los cuartos de final, las dos semifinales y el partido por el título del certamen.

Los encuentros que se transmitirán únicamente por la plataforma de streaming son los siguientes:

31 de octubre:

Celtics vs. 76ers (19.00 hs, hora del Este)

Lakers vs. Grizzlies (21.30 hs, hora del Este)

7 de noviembre:

Rockets vs. Spurs (19.30 hs, hora del Este)

Warriors vs. Nuggets (22.00 hs, hora del Este)

14 de noviembre:

Heat vs. Knicks (19.00 hs, hora del Este)

Warriors vs. Spurs (21.30 hs, hora del Este)

21 de noviembre:

Pacers vs. Cavs (19.00 hs, hora del Este)

Nuggets vs. Rockets (21.30 hs, hora del Este)

28 de noviembre:

Bucks vs. Knicks (19.30 hs, hora del Este)

Mavs vs. Lakers (22.00 hs, hora del Este)

La NBA no se detiene: así se jugará el día de Navidad

Los Knicks, protagonistas de la temporada navideña de la NBA

Ningún otro equipo de la NBA participó en más partidos de Navidad que los Knicks de Nueva York, con 57 apariciones y 25 victorias. Este año, el equipo recibirá a los Cavaliers en el Madison Square Garden a las 12.30 hs (hora del Este), dando inicio a la temporada navideña.

La jornada continuará con la acción de los campeones defensores, Thunder, que recibirán a los Spurs en el primer juego del día de Navidad en Oklahoma City desde 2018.

La emoción sigue con el Golden State, que disputará su partido de Navidad número 13 consecutivo ante los Mavericks.

En el horario estelar, se verán nuevamente las caras LeBron James y Kevin Durant, en lo que será su 44° enfrentamiento.

El maratón de partidos de Navidad terminará en Denver, con otro duelo entre los Timberwolves y los Nuggets, una rivalidad que crece cada vez más.