La nueva acusación que enfrenta Ron DeSantis: miles de dólares y el Four Seasons Palm Beach

Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, interpuso una queja ética en contra del gobernador de ese estado Ron DeSantis, a quien acusó de aceptar regalos de su comité político en una violación a la ley. El caso se centra en un retiro de tres días en el Four Seasons Palm Beach, donde el republicano se reunió con donantes y legisladores. Los registros presentados muestran que el comité de acción política Amigos de Ron DeSantis pagó más de US$235 mil al complejo.

“Este es otro ejemplo de Ron DeSantis pensando de forma arrogante que está por encima de la ley”, condenó Fried. “Mientras los floridanos enfrentan algunas de las tasas de seguro de propiedad de hipotecas más altas de la historia del estado, DeSantis se codea con donantes de intereses especiales y se llena los bolsillos de regalos. Los floridanos merecen respuestas y DeSantis debe rendir cuentas”, añadió.

Fried tuiteó una copia de su queja el lunes. De acuerdo con el medio Politico, más de 150 personas, incluidos partidarios y donantes de DeSantis, participaron en el retiro de febrero durante un fin de semana. Según los reportes de esta fuente, entre los invitados estaban el senador de Wisconsin Ron Johnson y el de Arkansas Tom Cotton. El objetivo de este encuentro era celebrar el último libro del gobernador.

La denuncia interpuesta también señala otros gastos del comité, que incluyen US$142 mil en el Four Seasons Hotel Miami para una reunión y casi US$12.000 para alimentos y bebidas en Dirty French Steakhouse en Miami.

Insider tuvo acceso a los registros financieros y desglosó que US$235.244,52 fueron pagados al Four Seasons Palm Beach el 21 de febrero de 2023 como gastos del evento.

El mismo medio pudo acceder a los documentos de finanzas de campaña del comité Amigos de Ron DeSantis, que registraron un pago de US$142.388,65 dólares al Four Seasons como un gasto de reunión, así como una factura de 11.805,90 dólares de Dirty French Steakhouse como un gasto de comida y bebida.

En su queja, Fried puntualizó que “la ley de Florida prohíbe a Ron DeSantis o a un miembro de su familia inmediata solicitar o aceptar, directa o indirectamente, cualquier regalo de un comité político”.

Otra denuncia para DeSantis

Esta no es la primera denuncia de este tipo que enfrenta DeSantis. Recientemente, Make America Great Again Inc., otro comité de acción política vinculado al expresidente Donald Trump, presentó una queja en la que acusó al gobernador de Florida de violar la ley estatal y federal para “recibir millones de dólares en regalos ilegales en violación de leyes de ética del Estado de Florida y la Constitución de Florida”, de acuerdo con una copia del documento obtenida por NBC News.

Cabe destacar que, si bien el republicano no ha anunciado su candidatura para la presidencia de 2024 de manera oficial, su nombre ha sonado fuerte como uno de los contendientes más fuertes del expresidente Donald Trump.

La respuesta de DeSantis ante las acusaciones

La oficina de DeSantis había calificado la primera queja como “políticamente motivada” e hizo un comentario similar para la de Fried este lunes. “Al igual que la de hace dos semanas, vamos a añadir esto a la lista de ataques frívolos y políticamente motivados”, tuiteó Taryn Fenske, directora de comunicaciones del republicano. “Más fuerte para los demócratas en la parte de atrás: es inapropiado usar quejas de ética con fines partidistas”, señaló.

