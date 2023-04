La nueva herramienta que lanza Inmigración de EE.UU. para agilizar un importante trámite

escuchar

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva herramienta para que los no ciudadanos modifiquen su dirección mientras esperan por un trámite judicial de inmigración. A partir de ahora, no tendrán que completar su formulario obligatoriamente por teléfono o en persona, sino que podrán hacerlo en línea a través de un esquema interactivo. “Permitirá a los no ciudadanos cumplir con sus obligaciones de inmigración más fácilmente”, según el comunicado de la entidad gubernamental.

Esta modalidad del Formulario EOIR-33 ayudará a la población, pero también acelerará algunos procesos dentro del ICE. “Mejorará la precisión de la información de la dirección reportada a ICE utilizando el autocompletado de direcciones para garantizar la estandarización del Servicio Postal”, se leyó en el mismo informe.

Este es el inicio de la página de ICE donde se cambia la dirección www.respondentaccess.eoir.justice.gov

La herramienta estará disponible en las próximas semanas y se prevé que ayude a reducir los tiempos administrativos. Ahora, será la tecnología la que realice el trámite y no un oficial migratorio como se hacía antes. “Les permitirá (a los oficiales) concentrarse en administrar y procesar a los que están en espera de los procedimientos (en lugar de atender los cambios de dirección)”, aseveró Tae D. Johnson, subdirector de ICE.

¿Cómo hacer el cambio de dirección con la nueva herramienta?

Para enviar el formulario en internet solo se deberá ingresar a esta página y después seleccionar el tipo de EOIR-33 al que se pertenezca. Hay dos opciones: Formulario para cambio de domicilio o información de contacto en la Corte de Inmigración para el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Además, para facilitar el ingreso a personas originarias de diferentes países, está disponible en varios idiomas: inglés, español, chino, criollo haitiano, portugués y punyabí. Respecto a los datos que el sistema requerirá al momento de enviar el formulario, estos son: nombre completo, un número y una dirección no comercial validada.

¿Para qué se hace un cambio de domicilio en Inmigración?

El ICE aseguró que todos los no ciudadanos deben informar si cambiaron de dirección, especialmente si están en medio de un trámite de residencia o green card, ajuste de estatus o cualquier otra petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El objetivo es que el ICE tenga un nuevo domicilio a donde enviarles esta información. Los únicos que no tienen que hacerlo son los extranjeros que tienen “visas A y G y los visitantes con exención de visa”. Asimismo, los inmigrantes tienen la obligación de informarle al Uscis que se cambiaron de casa dentro de los diez días posteriores a la mudanza.

Así se ve la plataforma del cambio de domicilio www.respondentaccess.eoir.justice.gov

LA NACION