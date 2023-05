La producción de Top Chef VIP reveló por qué decidieron sacar a una famosa del reality

escuchar

Gaby Spanic anunció su salida de Top Chef VIP a finales de la cuarta semana de competencia, supuestamente por haber recibido malos tratos por parte de la producción. Ahora, una nueva versión apunta a que en realidad fueron los encargados del reality show los que habrían decidido dejarla fuera del concurso culinario por su actitud “conflictiva”. Un reportero de espectáculos mexicano fue el encargado de dar a conocer la noticia.

Gabriel Cuevas, quien es reconocido por sus primicias en el territorio azteca, contó que había hablado con personas de Telemundo que trabajaban en el programa, quienes le revelaron que nadie aguantaba la actitud de la protagonista de La usurpadora (1998), dado que siempre generaba polémicas innecesarias dentro del set.

“En un mensaje de texto me pusieron: ‘La sacaron porque no estaba emocionalmente apta para este concurso, ella nunca se adaptó [...]. Tuvo problemas con todo el mundo. Era superconflictiva. Cada que ella no ganaba era trampa y eso desesperó a la producción”, declaró en el programa Fórmula espectacular de Flor Rubio.

Gaby Spanic fue una de las primeras participantes confirmadas de Top Chef VIP @telemundorealities/Instagram

Entre los detalles que le habrían dado a Cuevas se encuentran las supuestas rabietas que la actriz venezolana realizaba cuando algo no le agradaba: “Lloraba, tiraba puertas, gritaba como una niña chiquita, decía que la querían humillar, que la querían denigrar, que no respetaban su trayectoria y todo eso porque no ganaba los retos que le tocaban en el programa. Llegó a cansar tanto a la producción que optó por hablar con ella y decirle que ‘muchísimas gracias’”.

Por otro lado, el periodista aseguró que la producción tuvo que detener varias veces las grabaciones por las conductas de Spanic, quien también arremetía contra los otros competidores y hasta los insultaba. “Esta información no la dije yo, a mí me lo contaron dos o tres personas que forman parte de la producción de este concurso de cocina, es gente de diferentes cargos y coinciden con este discurso”, concluyó.

Gaby Spanic anunció su salida de Top Chef VIP

En un principio se creía que la artista había salido por su propia voluntad del reality show, ya que en el programa no se anunció su retiro. El viernes 19 de mayo, la conductora Carmen Villalobos informó en plena emisión que Gaby no podría estar ese día por cuestiones “personales”. Sin embargo, el lunes también brilló por su ausencia, por lo que los fans comenzaron a preguntar por ella y fue así que se tuvo que dar una explicación. A través de la cuenta oficial de Instagram de Telemundo Realities, se informó que ya no participaría en toda la temporada.

Por su parte, la intérprete de Soy tu dueña (2010) hizo un posteo en redes sociales en el que dio a entender que había sido ella quien decidió apartarse del concurso gastronómico. Según contó, recibía humillaciones y era víctima de “favoritismos” por parte de los productores. “Yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional. Tengo claro que si me quieren desvalorizar para levantar el rating o para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, no lo voy a permitir más”, destacó.

Gaby Spanic se despidió de Top Chef VIP @gabyspanictv/Instagram

LA NACION