Top Chef VIP: quién quedó eliminado este lunes 22 de mayo

La cadena hispana Telemundo debería haber anunciado este lunes 22 de mayo al cuarto eliminado de la segunda temporada de Top Chef VIP, pero no fue así, dado que ocurrió un giro inesperado. Luego del reto semanal al que se enfrentaron todos los participantes, un grupo de celebridades tuvo que pasar por el desafío de eliminación. Varios estaban en riesgo, pero al final una mujer fue quien abandonó la competencia por decisión propia.

Germán Montero y Tony Balardi estuvieron en el desafío de eliminación e hicieron lo posible por permanecer dentro del reality show, hasta que al final de la prueba los jueces anunciaron que nadie saldría esta vez.

Entre las posibles razones de este cambio, se dio que la actriz Gaby Spanic salió voluntariamente. La conductora Carmen Villalobos informó en plena emisión del viernes que no podría estar ese día en el programa por cuestiones “personales”. Sin embargo, el lunes tampoco apareció y fue ahí cuando se desató la intriga por parte de los televidentes. Una vez que los fans comenzaron a preguntar por ella en los posteos que se realizaban en la cuenta oficial de Instagram de Telemundo Realities, se informó que ya no participaría en toda la temporada.

Gaby Spanic se despidió de Top Chef VIP @gabyspanictv/Instagram

La propia artista venezolana aclaró que había tomado esa decisión porque no estaba conforme con los tratos que se le daban dentro de Top Chef VIP. A través de una publicación en redes sociales, dijo que no estaba dispuesta a soportar que no se reconocieran sus 35 años de trayectoria: “Cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores que desprecian el verdadero valor de los actores... yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional”.

Además, dio a entender que todo fue a causa de algo que sucedió dentro del programa. “Tengo claro que si me quieren desvalorizar para levantar el rating o para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, no lo voy a permitir más”, destacó.

Finalmente, Spanic envió una pista de lo que se vive detrás de escena y argumentó que no le gustó haber sido víctima de una competencia injusta: “Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz, no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no soy capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”.

¿Quién ganó el cuchillo de oro y a quién salvó?

Sebas Villalobos fue quien obtuvo el cuchillo de oro, tras ganar un reto gastronómico. Este beneficio le permite salvar a uno o más compañeros de las pruebas de eliminación, según el número del cuchillo que elija al azar. Incluso puede salvarse a sí mismo. En esta ocasión, el influencer colombiano no tuvo que utilizar sus beneficios porque no hubo expulsados.

Sebas Villalobos fue el ganador del cuchillo de oro @telemundorealities/Instagram

Eliminados de Top Chef VIP 2

Entre los participantes, hay mexicanos, venezolanos y colombianos, pero solo uno obtendrá el título. Hasta el día de hoy, cuatro personas han abandonado el reality, tres de ellas por la competencia y una por voluntad propia:

Semana 1: Lorena de la Garza, actriz mexicana.

Semana 2: Gilberto Gless, comediante mexicano.

Semana 3: Regina Orozco, actriz mexicana.

Semana 4: Gaby Spanic, actriz venezolana.

LA NACION