La razón que llevaría Cristiano Ronaldo a jugar en Estados Unidos: el país donde está Messi

Después de los rumores de un posible partido amistoso entre la selección de México y Portugal, con Cristiano Ronaldo, ahora crecen las versiones sobre el regreso de CR7 a Estados Unidos, para disputar un duelo similar con la selección de las Barras y las Estrellas en marzo del próximo año, previo al Mundial 2026 de la FIFA.

Por qué regresaría Cristiano Ronaldo a Estados Unidos

De acuerdo con fuentes de ESPN, la Federación de Fútbol de Estados Unidos está en los últimos detalles para que la selección de Estados Unidos juegue un partido amistoso contra la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo, en marzo de 2026, posiblemente en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Estados Unidos derrotó a Japón en un partido amistoso previo al Mundial 2026 (FB U.S. Soccer) John Dorton/USSF

Según el medio, si el partido se celebra será la primera vez que El Comandante regrese a suelo estadounidense desde 2014, cuando jugó en Estados Unidos como parte de la gira del Real Madrid.

Además de Portugal, se prevé que Estados Unidos también se enfrente con Bélgica, como parte de su preparación previa al Mundial 2026, que se celebrará en el país, junto con México y Canadá.

Los enfrentamientos dependerán de dos condiciones: que ambas selecciones europeas califiquen de forma directa a la Copa Mundial y que no pasen por el repechaje intercontinental, cuyo torneo clasificatorio se llevará a cabo a finales de marzo del próximo año.

Desde cuándo no juegan Estados Unidos y Portugal

De acuerdo con ESPN, la selección de Estados Unidos y Portugal no se baten en duelo desde 2017, cuando empataron 1-1 en un partido celebrado en Leiria, Portugal, en el que Weston McKennie anotó durante su debut con el equipo estadounidense.

La última ocasión en que el combinado de las Barras y Estrellas se enfrentó a Portugal fue en el Mundial 2014, donde cayó 2-1 en los octavos de final, pese a la gran actuación del guardameta Tim Howard.

Actualmente, Bélgica ocupa el segundo lugar del Grupo J de las eliminatorias europeas de la UEFA, un punto abajo de Macedonia del Norte. Portugal, por su parte, lidera el Grupo F tras golear 5-0 a Armenia, con un doblete de Cristiano Ronaldo. Ambas selecciones se enfrentarán el 11 de septiembre en Gante.

Cuándo juega México y Portugal previo al Mundial 2026

Además de los rumores sobre un partido entre Portugal y Estados Unidos el próximo año, también algunas fuentes en México revelaron que la selección mexicana podría sostener un amistoso con el equipo de Cristiano Ronaldo, igualmente programado para marzo.

México y Portugal tendrían un partido amistoso en 2026 con todo y Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano/@miseleccionmx)

La posible fecha estaría pactada para el 28 de marzo de 2026, como parte de la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, que actualmente se encuentra en remodelación para recibir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Si se confirma este encuentro entre la selección de México y la de Portugal, con Cristiano Ronaldo, se celebraría a la par del Torneo Clasificatorio del repechaje intercontinental, donde se definirán las dos últimas plazas para la justa mundialista. Se prevé que este certamen se dispute a finales de marzo de 2026.

La posible sede de las semifinales y finales del torneo sería la ciudad de Monterrey, que recibiría a los seis equipos que ingresen al repechaje intercontinental: uno de la Conmebol, dos de la Concacaf, y un representante de África, Asia y Oceanía.