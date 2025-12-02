Es venezolano y revela la receta para preparar queso de mano con ingredientes que se consiguen en EE.UU.

Más de un millón de migrantes de Venezuela viven en Estados Unidos y la fusión de culturas se extendió en los negocios gastronómicos de muchos lugares. En medio del éxodo de ciudadanos del país latino, un influencer en el territorio norteamericano reveló el secreto de su receta para preparar queso de mano desde casa y con ingredientes del supermercado.

Cuáles son los ingredientes y proceso para preparar queso de mano casero

Rafael Acosta, un migrante venezolano que vive en Estados Unidos , aseguró que un factor clave en la gastronomía del país latino es el queso de mano .

Para aquellos ciudadanos que debieron abandonar su lugar de origen, detalló los ingredientes y el paso a paso para preparar esta receta, de una forma fácil y rápida.

Acosta publicó el clip en su perfil de Instagram el 16 de noviembre pasado y, en menos de dos semanas, superó las 157 mil reacciones. En él, describió el paso a paso para hacer queso de mano casero e indicó los ingredientes necesarios.

El proceso puede resultar más sencillo debido a que se trata de productos que se pueden encontrar en cualquier supermercado:

Mozzarella : un kilo.

: un kilo. Sal : tres cucharadas o 30 gramos.

: tres cucharadas o 30 gramos. Agua: 300 mililitros.

El paso a paso para preparar queso de mano con ingredientes del supermercado y en casa Instagram/rafaelacostas

Para el proceso, Acosta reveló el paso a paso de cómo convierte “una mozzarella común en algo que huele y sabe a queso de mano”.

Colocar agua en una olla o caldero y agregar unas cucharadas de sal para otorgar “el toquecito salado” de este producto.

Calentar el agua, pero sin dejar que hierva, y añadir la mozzarella cortada en cubitos.

Cocinar a fuego lento durante alrededor de cinco o 10 minutos, mientras se remueve la mezcla de forma constante para tratar de suavizarla.

Una vez la mezcla parece moldeable, utilizar unas espátulas de madera o unos palitos para comenzar a hacer pliegues en ella.

Moldear hasta que quede la textura deseada.

El secreto clave para preparar queso de mano venezolano en casa

El migrante que vive en EE.UU. destacó un truco clave para que la receta salga “espectacular”. Acosta detalló que utiliza las manos para estirar y doblar una y otra vez la masa, un paso relevante que marca el resultado de “dar la textura clásica” que evoca los sabores venezolanos.

“Este movimiento es bien importante, porque va a ayudar a que quede con bastantes capas y ese brillo característico“, precisó. Así, indicó que en un par de minutos se puede apreciar cómo el queso se suaviza, se vuelve moldeable y presenta una malla ”perfecta".

Acosta indicó que el queso de mano es un buen relleno para la cachapa, otro plato típico de Venezuela Instagram/rafaelacostas

Finalmente, le dio forma de rectángulo para poder cortar el producto con el cuchillo en porciones.

Receta de queso de mano venezolano: más que un sabor tradicional

Acosta hizo hincapié en la importancia de esta receta para los venezolanos que viven en EE.UU. o en otros países. “Si hay algo que extrañamos, es un buen queso de mano”, señaló.

“Para muchos de nosotros, esto no es un simple queso”, expresó tras compartir la receta en redes sociales. Y siguió: “Es el recuerdo de una arepa caliente, una cachapa, un desayuno en familia, una carretera. Es un sabor que uno extraña demasiado".