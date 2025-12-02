Es venezolano y revela la receta para preparar queso de mano con ingredientes que se consiguen en EE.UU.
El autor de la receta resaltó que es uno de los productos que más extraña de su país natal desde que vive en EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
Más de un millón de migrantes de Venezuela viven en Estados Unidos y la fusión de culturas se extendió en los negocios gastronómicos de muchos lugares. En medio del éxodo de ciudadanos del país latino, un influencer en el territorio norteamericano reveló el secreto de su receta para preparar queso de mano desde casa y con ingredientes del supermercado.
Cuáles son los ingredientes y proceso para preparar queso de mano casero
- Rafael Acosta, un migrante venezolano que vive en Estados Unidos, aseguró que un factor clave en la gastronomía del país latino es el queso de mano.
- Para aquellos ciudadanos que debieron abandonar su lugar de origen, detalló los ingredientes y el paso a paso para preparar esta receta, de una forma fácil y rápida.
Acosta publicó el clip en su perfil de Instagram el 16 de noviembre pasado y, en menos de dos semanas, superó las 157 mil reacciones. En él, describió el paso a paso para hacer queso de mano casero e indicó los ingredientes necesarios.
El proceso puede resultar más sencillo debido a que se trata de productos que se pueden encontrar en cualquier supermercado:
- Mozzarella: un kilo.
- Sal: tres cucharadas o 30 gramos.
- Agua: 300 mililitros.
Para el proceso, Acosta reveló el paso a paso de cómo convierte “una mozzarella común en algo que huele y sabe a queso de mano”.
- Colocar agua en una olla o caldero y agregar unas cucharadas de sal para otorgar “el toquecito salado” de este producto.
- Calentar el agua, pero sin dejar que hierva, y añadir la mozzarella cortada en cubitos.
- Cocinar a fuego lento durante alrededor de cinco o 10 minutos, mientras se remueve la mezcla de forma constante para tratar de suavizarla.
- Una vez la mezcla parece moldeable, utilizar unas espátulas de madera o unos palitos para comenzar a hacer pliegues en ella.
- Moldear hasta que quede la textura deseada.
El secreto clave para preparar queso de mano venezolano en casa
El migrante que vive en EE.UU. destacó un truco clave para que la receta salga “espectacular”. Acosta detalló que utiliza las manos para estirar y doblar una y otra vez la masa, un paso relevante que marca el resultado de “dar la textura clásica” que evoca los sabores venezolanos.
“Este movimiento es bien importante, porque va a ayudar a que quede con bastantes capas y ese brillo característico“, precisó. Así, indicó que en un par de minutos se puede apreciar cómo el queso se suaviza, se vuelve moldeable y presenta una malla ”perfecta".
Finalmente, le dio forma de rectángulo para poder cortar el producto con el cuchillo en porciones.
Receta de queso de mano venezolano: más que un sabor tradicional
Acosta hizo hincapié en la importancia de esta receta para los venezolanos que viven en EE.UU. o en otros países. “Si hay algo que extrañamos, es un buen queso de mano”, señaló.
“Para muchos de nosotros, esto no es un simple queso”, expresó tras compartir la receta en redes sociales. Y siguió: “Es el recuerdo de una arepa caliente, una cachapa, un desayuno en familia, una carretera. Es un sabor que uno extraña demasiado".
Otras noticias de Agenda EEUU
Es oficial. Las nuevas leyes de tránsito en Carolina del Norte que entraron en vigor este 1° de diciembre 2025
Juegos inmersivos. Netflix House llega a Dallas en 2025: cuándo abre y cuánto cuesta una entrada
Para evitar multas. El trámite del IRS que los contribuyentes deben hacer antes del 31 de diciembre
- 1
La casa prefabricada en Amazon por menos de US$50 mil: hasta cinco habitaciones y terraza para vivir junto a la playa
- 2
Fin del TPS: es latina, estaba embarazada y cuenta cómo emigró de EE.UU. a Canadá para pedir asilo
- 3
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el mexicano busca la revancha y se podría repetir la pelea en 2026
- 4
Quién ganó las elecciones en Honduras: los comicios que miles de inmigrantes en EE.UU. miran de cerca