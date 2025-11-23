No solo en Florida: ¿dónde viven los migrantes venezolanos en Estados Unidos?

La comunidad de venezolanos en Estados Unidos ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 superaron el millón de migrantes. De Florida a Utah, estos son los estados en los que viven los nacidos en el país latino.

Los latinos en EE.UU.: crece la comunidad

Un reciente análisis de CNN hizo énfasis en el crecimiento que ha tenido la comunidad latina en EE.UU., que alcanzó un récord de más de 68 millones en 2024, según cifras de la Oficina del Censo. La población mexicana destaca como el mayor grupo hispano, con 38,9 millones.

La población latina en EE.UU. creció en 2024 y llegó a una cifra récord Unsplash

En segundo lugar, se localizaron los puertorriqueños, con 6,1 millones, seguidos de los cubanos con 2,9 millones, salvadoreños con 2,7 millones y dominicanos con 2,5 millones hasta el año pasado.

Con respecto a los nacidos en Venezuela, el reporte de la cadena de televisión indica que registró el crecimiento más acelerado de los grupos hispanos, con un aumento del 181% del 2010 a 2020, para llegar a 1.168.271 residentes en EE.UU. en 2024.

Dónde viven los inmigrantes venezolanos en EE.UU.: el top 5

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) explica que en 1980, el número de inmigrantes venezolanos que vivían en EE.UU. era de aproximadamente 33.000 y la población se triplicó para el año 2000.

Agregan que, desde 2010, han sido uno de los grupos de inmigrantes con más rapidez de crecimiento, con una población que subió un 318% entre 2010 y 2023.

Para 2024, según los datos obtenidos por CNN, de acuerdo a la Oficina del Censo de EE.UU., los estados en los que más viven los nacidos en Venezuela son:

Florida : 466.526

: 466.526 Texas : 193.519

: 193.519 Georgia : 55.055

: 55.055 Illinois : 40.846

: 40.846 Tennessee: 23.197

Los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos se encuentran concentrados especialmente en Florida X @gustavocnn

El análisis del medio citado señala que en Texas, un estado con más de 31,2 millones de habitantes, residen 12,6 millones de hispanos (40%), con lo que la comunidad se ubica por encima de la población blanca (39,8%).

Mientras que Florida alberga 6,7 millones de hispanos (28,7%) entre sus más de 23,3 millones de residentes. “La comunidad latina también es el segundo grupo étnico más grande del llamado estado del Sol”, señalan.

De acuerdo con el reporte del MPI, en el periodo 2019-23, Nueva York y California mantenían una alta concentración de venezolanos. Sin embargo, en el reciente estudio de CNN, esta comunidad no fue parte de las diez naciones de origen con más número de habitantes en esas entidades.

Otros estados de EE.UU. en los que se registra presencia de venezolanos son:

Utah: 23.134

Carolina del Norte: 22.044

Indiana: 18.137

Washington: 15.407

Ohio: 14.591

Carolina del Sur: 13.727

Michigan: 11.163

Minnesota: 10.304

Oklahoma: 9136

Kentucky: 7737

Missouri: 7068

Alabama: 4706

Nebraska: 4536

Oregón: 4457

Misisipi: 3316

Rhode Island: 2996

Kansas: 2591

Nuevo México: 2537

Arkansas: 2531

Delaware: 1560

Maine: 889

Alaska: 710

En 2024, se registraron 1.168.271 originarios de Venezuela como residentes en EE.UU. Unsplash/Aboodi Vesakaran - Unsplash/Aboodi Vesakaran

Los venezolanos en EE.UU.: situación migratoria

Según estimaciones del MPI, para mediados de 2023, aproximadamente 486 mil venezolanos no estaban autorizados para vivir legalmente en EE.UU. Con ese número, ocupaban el quinto lugar entre los países de origen de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.

En septiembre de 2024, 1610 inmigrantes de Venezuela participaban en el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que representa menos del 1% de los 537,730 participantes activos.

Además, se estima que 607 mil venezolanos que vivían en Estados Unidos en enero de 2025 estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que concede autorización de trabajo y protección frente a la deportación.