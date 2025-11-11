Es venezolana y reformuló la receta de Eggs Benedict con ingredientes típicos: así es la “Cachapa Benedicta”

Una receta que fusiona la tradicional de los Eggs Benedict con ingredientes venezolanos se volvió furor en las redes sociales por su originalidad. Su creadora, una migrante oriunda de Venezuela que posee un emprendimiento gastronómico en España, aseguró que generó un encuentro culinario entre París y Caracas en este plato tan típico en Nueva York.

Cómo es la receta de Eggs Benedict con ingredientes venezolanos

“María Gabrielita”, fundadora de Lilo Brunch & Specialty Coffee, que posee sedes en Madrid y Barcelona, compartió la versión de la receta tradicional de Eggs Benedict con productos de su país de origen, Venezuela. “Es como si París y Caracas se hubiesen encontrado”, expresó.

Creó una receta fusión de benedict eggs con un plato típico de Venezuela y triunfa en redes sociales

La joven emprendedora contó que la idea surgió a raíz de una receta de los huevos Benedict que encontró, que llevaba pan inglés y salsa holandesa. “Pensé: ‘¿Y si lo cambio todo y lo hago venezolano?’“, señaló en un video que publicó el 15 de octubre en su perfil de Instagram y que ya superó las 182 mil reacciones.

El primer paso fue crear la base, en sustitución del pan inglés, que fue protagonizada por cachapa, una receta tradicional de Venezuela cuyo ingrediente principal es el maíz y posee un toque dulce. “Huele a casa de la abuela”, puntualizó María.

Así, cubrió la base con queso latino y puso sobre él el huevo poché. “Ese que cuando lo cocinas, lo partes y explota la yema como lava dorada”, describió la emprendedora de Lilo Brunch & Specialty Coffee.

El secreto de la receta fusionada de Eggs Benedict creada por una venezolana

Para finalizar, María añadió un toque especial en su receta fusionada: un baño de salsa benedicta cremosa y bacon crujiente. “El equilibrio perfecto es dulce, salado y crocante”, expresó en el clip que causó furor en redes sociales.

Esta creación, que unió ingredientes tradicionales de Venezuela y los clásicos de los huevos Benedict, fue aclamado por los usuarios de Instagram.

La fundadora del emprendimiento indicó que pretendía hacer un experimento, pero que se convirtió en uno de sus platos favoritos del brunch, apodado “Cachapa Benedicta” y con “sabor a casa, a raíces, a historia”. “¿Es raro? Sí. ¿Está brutal? También", concluyó.

La emprendedora denominó a este plato fusionado "Cachapa Benedicta" y es furor en redes Instagram/mariagabrielita

Cuál es el origen de los Eggs Benedict: un clásico en el brunch de Nueva York

Desde National Geographic, indicaron que este plato típico data de 1894 en la ciudad de Nueva York y que marcó una nueva era de pasión por el desayuno. El origen se disputa entre los establecimientos reconocidos:

Delmonico’s Restaurant , ubicado en Manhattan y cuyo chef publicó una receta en ese año.

, ubicado en Manhattan y cuyo chef publicó una receta en ese año. Waldorf Astoria New York (en aquel momento Hotel Waldorf), situado en Park Avenue y donde un cliente habría pedido “tostadas con mantequilla, tocino crujiente, dos huevos escalfados y una jarra de salsa holandesa” ese mismo año.

Los Eggs Benedict son un popular plato en los brunch de Nueva York Freepik

Según el sitio web, los habitantes de la ciudad reservaban el huevo duro para el desayuno en los días laborales y buscaban otra versión para el fin de semana. Así, surgió una variante que dio lugar a los Eggs Benedict, con numerosas variantes desde Nueva Orleans hasta París.