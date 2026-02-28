La representante María Elvira Salazar celebró las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba: “Están acorralados”

A través de redes sociales, la representante republicana María Elvira Salazar se refirió a las palabras recientes de Donald Trump sobre Cuba. En su mensaje, la congresista de Estados Unidos celebró el aumento de la presión sobre la nación caribeña y aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel está próximo a caer. La línea discursiva se alinea con otras intervenciones sobre países de la región.

María Elvira Salazar, la congresista de origen cubano que festejó la presión de Trump sobre el régimen

Recientemente, el gobierno de EE.UU. compartió declaraciones de Trump. En el video, el mandatario aseguró que las autoridades cubanas charlan con el país norteamericano y deslizó la posibilidad de una toma del poder. Salazar citó esas declaraciones y anticipó lo que ve como una situación terminal para régimen de Cuba.

.@POTUS: "The Cuban government is talking with us, and they're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now... and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba... We have people living here that want to go back to Cuba..." pic.twitter.com/VrnzsXjO0v — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 27, 2026

“Por más de seis décadas, esta dictadura brutal ha torturado a sus opositores, encarcelado a pastores, reprimido a golpes a manifestantes pacíficos y condenado a generaciones de cubanos al hambre, la oscuridad y el exilio", comenzó la legisladora en un posteo de X.

Salazar no solo habla desde el análisis político, sino también de su historia personal. La miembro de la Cámara de Representantes nació en Miami, pero es hija de migrantes cubanos que huyeron del régimen de Fidel Castro.

En esa misma línea, señaló que el fin del gobierno cubano es inevitable: “Están acorralados. No por política, sino porque toda tiranía termina cayendo bajo el peso de su propia corrupción y represión".

El mensaje de María Elvira Salazar sobre Cuba y las declaraciones de Donald Trump Captura

Por último, agradeció las acciones del gobierno estadounidense y remarcó que no hay otro desenlace posible para la situación: “Gracias al presidente Trump, su hora final se acerca. Al régimen: lean claramente las señales ¡Se les acabó el tiempo!“.

Las declaraciones de Trump sobre Cuba que fueron celebradas por Salazar

El mensaje de la legisladora llegó en respuesta a una publicación de la Oficina de Respuesta Rápida de la Casa Blanca. El área gubernamental publicó un fragmento de declaraciones de Trump a Fox News, donde habló sobre la situación de la isla.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en un gran problema, como saben. No tienen dinero. No tienen nada en este momento”, definió. En esa misma línea, no descartó que se produzca una “toma de control amistosa” por parte de EE.UU.

“Hemos tenido muchos años lidiando con Cuba. He estado escuchando sobre Cuba desde que era un niño pequeño, pero están en serios problemas", agregó para remarcar que cree que la autoridad de Díaz-Canel podría caer pronto.

Donald Trump habló sobre la situación de Cuba y deslizó la posibilidad de una "toma de control amistosa" Alex Brandon� - AP�

Por último, Trump remarcó que el hecho podría ser algo “muy positivo” para los migrantes cubanos en el país norteamericano: “Tenemos gente viviendo aquí que quiere volver a Cuba y están muy felices con lo que está pasando”.

Las posturas de María Elvira Salazar y su enfoque en la región

Además de las declaraciones recientes sobre Cuba, la legisladora republicana suele referirse a distintos hechos sobre países de Centro y Sudamérica. Por ejemplo, poco después de la captura de Nicolás Maduro se refirió a Diosdado Cabello y su historial en Venezuela.

Por otro lado, antes de las elecciones en Honduras de 2025 advirtió sobre la posibilidad de fraude y pidió por un proceso democrático transparente.