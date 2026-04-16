Rebelión contra Hochul en Nueva York: la disputa por los seguros de autos que frenó el presupuesto estatal

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, empezó el año electoral con problemas para definir el presupuesto estatal, que debía ser presentado el pasado 1° de abril, pero las negociaciones están estancadas. En particular, la medida que busca reducir los costos de los seguros de autos enfrenta críticas y motiva el enfrentamiento entre legisladores. Mientras ambas partes mantienen firmes sus posturas, las conversaciones continúan paralizadas.

Conflicto político en Nueva York por seguros de autos bloquea la aprobación del presupuesto estatal

Entre acusaciones cruzadas de actuar en favor de sus propios intereses, la administración de la gobernadora demócrata y un grupo de legisladores mantienen en suspenso las discusiones sobre el presupuesto estatal. En concreto, la Asociación de Abogados Litigantes y Uber presionan para imponer sus posturas.

La gobernadora Kathy Hochul sostuvo que las contribuciones a su campaña no influyen en su postura respecto a la medida que actúa sobre los costos de los seguros @GovKathyHochul

Desde su lugar, los abogados manifestaron sus dudas sobre la efectividad del plan en cuanto al ahorro para los ciudadanos, mientras que Uber apoya a la gobernadora. El lunes, la disputa recrudeció con un intercambio de críticas.

El senador estatal Mike Gianaris, demócrata de Queens, cuestionó a Hochul y expresó que no se mostró abierta a ceder. “Simplemente estamos tratando de hacer lo que más conviene a la gente y superar esta situación. Pero complacer a las compañías de seguros y a Uber no es la solución definitiva en este asunto“, expresó.

Como respuesta, la portavoz de la gobernadora, Kara Cumoletti, señaló que Gianaris preside el comité de campaña de los demócratas del Senado, entre cuyos principales donantes figuran abogados litigantes, según informó Gothamist.

El martes, Hochul volvió a contestar a las acusaciones y aseguró que las contribuciones políticas de las compañías de seguros no influyen en su posición. De acuerdo con el medio, su campaña recibió alrededor de 200.000 dólares de aseguradoras de automóviles desde que asumió el cargo en 2021.

“El dinero no tiene injerencia en lo que hacemos. De hecho, esos intereses coinciden con los de todos los neoyorquinos que quieren que bajen sus tasas. No creo que los intereses de los abogados litigantes coincidan con los de los neoyorquinos. Eso es más bien un interés propio”, espetó.

El plan de Hochul para reducir el costo de los seguros de autos en Nueva York

Un punto clave de la discusión se centra en las acusaciones por los aportes. Uber gastó más de US$9 millones en una campaña publicitaria masiva (televisión, tabletas y correo) para promover el plan de la gobernadora. Además, un grupo financiado por la empresa organizó manifestaciones en el Capitolio para apoyar la propuesta.

Por el otro lado, la Asociación de Abogados Litigantes distribuyó casi US$3 millones a más de 300 campañas desde 2021. Los principales receptores de los fondos de LAWPAC son los comités controlados por el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y el senador estatal Gianaris.

El plan de Hochul para reducir los costos de los seguros de automóviles en Nueva York

En febrero, la gobernadora presentó la estrategia con la que busca abordar los altos costos de los seguros de automóviles. Según el comunicado, los neoyorquinos pagan en promedio más de US$4000 anuales, una cifra que supera en casi US$1500 el promedio nacional. Ese sobrecosto está impulsado por una combinación de fraude, litigiosidad, vacíos legales y fallas en la aplicación de la ley.

Para abordar esta problemática, el plan integral de Hochul prohibiría las indemnizaciones judiciales a quienes se determine que tienen la mayor parte de la responsabilidad en un accidente. Además, limitaría la elegibilidad para una compensación adicional debido a una lesión grave.

Hochul presentó su plan para cambiar la realidad de los seguros

Actualmente, la normativa permite que incluso personas que cometen delitos —como conducir bajo efectos del alcohol o sin seguro— accedan a compensaciones por daños no económicos, tales como dolor y sufrimiento.

La modificación busca establecer topes a esos cobros cuando el conductor esté involucrado en un comportamiento criminal, sea un automovilista sin seguro, haya sido condenado por conducción bajo influencia o esté cometiendo o huyendo de un delito grave.

Asimismo, se impulsará una legislación para que los fiscales puedan solicitar sanciones penales contra cualquier persona que organice un accidente simulado, no solo contra quien conduzca el vehículo en el momento del choque.

Como crítica, los legisladores y abogados cuestionan que la propuesta realmente reduzca las tarifas, ya que la legislación no incluye garantías de ahorro para los consumidores. Sostienen que el plan perjudicará a las víctimas de accidentes al privarlas de la compensación que merecen por sus daños.

La propuesta de Hochul para reducir los costos de los seguros de automóviles en Nueva York limitaría la elegibilidad para una compensación adicional debido a una lesión grave Freepik - Freepik

Qué pasará con la discusión sobre el presupuesto estatal en Nueva York

Mientras ambas partes se acusan mutuamente de estar influenciadas por intereses económicos, la discusión sobre el presupuesto estatal se encuentra en un punto muerto.

El presupuesto, valorado en US$263 mil millones, está retrasado. El director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, estimó que el plan de Hochul le ahorraría a la autoridad US$48 millones al año.