La dura condena de una aliada de Trump contra Diosdado Cabello y su pedido urgente a Delcy Rodríguez en Venezuela

María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos y aliada cercana de Donald Trump, dio dos opiniones con respecto a la reorganización de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En primer lugar, se refirió al eventual arresto de Diosdado Cabello. Por otro lado, exigió a Delcy Rodríguez que libere a todos los presos políticos en territorio venezolano.

La legisladora Salazar cargó contra Diosdado Cabello

La opinión llegó a través de una publicación de redes sociales. Concretamente en X, se refirió al ministro del Interior del régimen de Maduro.

La congresista republicana María Elvira Salazar cargó contra Diosdado Cabello

Allí, la congresista republicana contó cuál es la situación judicial del funcionario. "Diosdado Cabello es un narcocriminal desestabilizador, acusado en EE.UU. al igual que Maduro“, expresó.

En medio de la incertidumbre en el país sudamericano, Salazar apuntó contra una eventual interferencia de Cabello en la presidencia de transición: “Es un prófugo de la justicia estadounidense y no se le permitirá obstruir el plan del presidente Trump para la democracia en Venezuela”.

En esa misma línea, sostuvo que los “días de esconderse tras el terror y la impunidad” están por llegar a su fin y que Cabello será capturado pronto. “La era de los narcodictadores terminó”, sentenció la republicana.

El pedido de Salazar a Delcy Rodríguez por la situación de Venezuela

Luego de la captura de Maduro, el gobierno estadounidense manifestó su apoyo a que la vicepresidenta asuma el mando. A pesar de eso, la legisladora republicana exigió una medida concreta.

El pedido de María Elvira Salazar a Delcy Rodríguez sobre los presos políticos en Venezuela

También a través de X, se refirió a un presunto método del régimen chavista para encarcelar a opositores. “El régimen venezolano ha encarcelado, torturado y desaparecido a disidentes. De Chávez a Maduro, los presos políticos han sido utilizados como armas de terror para silenciar a toda una nación”, afirmó.

En ese sentido, le pidió a la nueva mandataria que corrija esta situación: “Delcy Rodríguez debe liberar a todos los presos políticos de inmediato”.

Además, dio a entender que Trump podría tomar nuevas medidas si no se cumplen con estas condiciones. “EE.UU. no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen venezolano continúa encarcelando y torturando a personas inocentes”, advirtió. Sobre el final de su mensaje, Salazar recalcó su pedido: “Libérenlos a todos. Ya”.

La justificación de Salazar para no apoyar a María Corina Machado en Venezuela

A pesar de que antes de la captura de Maduro el sector republicano defendía la legitimidad de Machado y Edmundo González Urrutia como líderes de Venezuela, la posición cambió.

María Corina Machado perdió el apoyo de Trump y el sector republicano de EE.UU. para asumir el poder en Venezuela

Desde el arresto del venezolano, Trump y sus partidarios se alinearon en apoyar la asunción temporal de Delcy Rodríguez y luego la realización de nuevas elecciones.

En diálogo con Miami Herald, Salazar explicó su posición. "Las fuerzas de oposición no han podido operar realmente dentro del país“, argumentó la congresista. Además, dijo que EE.UU. debe “ayudarlos a levantarse, a ponerse de pie y a gobernar” Venezuela.

Por eso, según su visión, la mejor opción es que se lleve a cabo otra jornada de elecciones. De acuerdo a lo que manifestó en ese diálogo, no tiene dudas de que Machado se impondrá en los eventuales comicios, que no tienen fecha definida.