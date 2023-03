La respuesta de una autora conservadora sobre la cultura ‘woke’ que se hizo viral

escuchar

De acuerdo con el Diccionario Merriam-Webster, la palabra woke (despertar) es un adjetivo que significa ser consciente y activo a los hechos y problemas sociales importantes, especialmente de justicia racial y social. No obstante, la autora conservadora Bethany Mandel, cuyo nuevo libro, Stolen Youth: How Radicals Are Erasing Innocence and Indoctrinating a Generation, gira en torno a este mismo término, tuvo problemas para definirlo en una entrevista para el programa Rising del diario The Hill. “Este va a ser uno de esos momentos que se vuelven virales”, advirtió.

El martes, en su aparición en la serie web, Mandel se sumó a la postura de algunos legisladores, misma que defiende en un nuevo libro del que es coautora, publicado por el sello editorial del Daily Wire. La definición de woke tiene dos aristas relevantes, mientras que para algunos significa la conciencia, así como cuestionar las normas impuestas por la sociedad, para otros describe a aquellos que se creen superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre los demás.

Cuando la presentadora de Rising, Briahna Joy Gray, le pidió una definición de “woke” a Mandel, esta tuvo problemas para dar una respuesta concreta, incluso a pesar de que el término aparece con frecuencia en su libro. “¿Te importaría definir woke, ya que esto ha surgido un par de veces? Solo quiero asegurarme de que estamos en la misma página”, le dijo la comunicadora.

Mandel respondió con titubeos. “Así que, bueno, a ver, eh, si usted, porque, y, quiero decir”. Luego soltó: “Este va a ser uno de esos momentos que se hacen virales”.

La autora destacó que era difícil de definir y añadió que por eso se había dedicado un capítulo entero en su obra para este fin. No obstante, el video se hizo viral en Twitter y algunos usuarios ofrecieron su propia definición de woke.

“El término woke fue creado por los negros para referirse a estar alerta ante las injusticias raciales sistémicas. El primer uso documentado de la frase “stay woke” tuvo lugar en la década de 1930, cuando Lead Belly terminó su canción aconsejando a los negros que viajaban por Alabama que permanecieran despiertos”, escribió una persona. “Woke era un término positivo utilizado por personas (en su mayoría negras) que querían ser conscientes de cosas más grandes e importantes que ellos mismos y sus propias experiencias, pero es claramente solo un insulto cuando lo utilizan Bethany Mandel y otros. No hay razón para fingir lo contrario”, sumó otra persona. “Todos saben lo que significa woke. Llevamos 60 años diciéndoselo. Solo eres racista”, escribió una más en esa misma línea.

¿Qué es el movimiento antiwoke?

Para las personas a favor del movimiento woke, se trata de una protesta que permite empoderar a grupos marginados de la sociedad y corregir comportamientos de aquellos que pertenecen al status quo. No obstante, para los críticos, quiere decir corrección política llevada al extremo, que atenta contra la libertad de expresión y los valores tradicionales estadounidenses, según define la BBC.

Entre los legisladores, woke se convirtió casi en un sinónimo de políticas liberales y de izquierda que buscan la equidad racial, el movimiento LGBT, de vacunas, el multiculturalismo, el feminismo, entre otros. Estos temas los apoyan el propio presidente Joe Biden o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

En contraposición, el movimiento antiwoke considera estas políticas como una amenaza para los valores de la familia y de la democracia a la que, acusan, se quiere “reemplazar con una tiranía woke”.

El movimiento antiwoke ha sido promovido por los republicanos conservadores, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el expresidente Donald Trump.

