La sorpresa de Bad Bunny hacia sus fanáticos en el techo de una gasolinera en Puerto Rico

escuchar

Miles de fanáticos quedaron encantados luego de que Bad Bunny ofreciera un concierto sorpresa en el techo de una gasolinera, la noche de este martes. El show, que fue completamente gratuito, se celebró en una calle de la zona turística en San Juan, Puerto Rico. El artista estuvo acompañado del rapero Arcángel y juntos brindaron un recital inolvidable para sus seguidores.

El Conejo Malo eligió este lugar porque frente a la gasolinera se encuentra un mural dedicado a él desde hace varios años. Ambos artistas urbanos complacieron a sus fans con temas como “El Apagón”, “Gato de Noche”, “Efecto”, “Me porto bonito” y “Aparentemente”, según detalló el programa matutino Despierta América, de Univision.

Bad Bunny compartió su ubicación para que los fans llegaran al concierto

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño, avisó a sus seguidores en Twitter sobre el breve concierto. “La Jumpa en vivo hoy, 10.00 hs”, escribió junto con un emoji de la bandera de su país de origen. Más tarde en Instagram, publicó una historia con la ubicación exacta de donde se encontraba para que sus fans pudieran acompañarlo.

La finalidad del show fue estrenar en vivo su nuevo sencillo llamado “La Jumpa”. Por eso, se cree que las grabaciones serán parte del video de este tema musical. Una vez en el lugar, aprovechó para deleitar a los asistentes con otros de sus éxitos.

Bad Bunny estuvo acompañado del rapero Arcángel

Todos los presentes difundieron de inmediato varias imágenes del momento. En algunos videos publicados en redes sociales se pudo ver a Bad Bunny vestido con un abrigo y pantalones oscuros, mientras caminaba por el techo de la estación. No es la primera vez que el cantante utiliza la calle Loíza para uno de sus videos musicales, ya que también eligió esta zona para filmar el tema “Bellacoso”, que canta junto a Residente.

La emoción de los fans de Bad Bunny tras el concierto

Tras la emocionante presentación, cientos de fanáticos del intérprete de “Callaíta” acudieron a Internet para comentar al respecto. Algunos de los usuarios que asistieron al evento agradecieron al artista urbano por estrenar en vivo su reciente sencillo.

Un espectador comparó la imagen del momento sobre la gasolinera con el concierto que ofrecieron The Beatles en 1969 en una azotea en Londres. “Mismo talento, distinta época”, escribió junto a un par de imágenes. Otro usuario que no estaba en Puerto Rico, lamentó no haber tenido la suerte de acudir al lugar y la experiencia que ofrecieron los cantantes.

Bad Bunny y Arcángel grabaron algunas escenas de su nuevo video

Horas antes del inesperado concierto, el artista también sorprendió a unos 25.000 niños de bajos recursos económicos al entregarles un regalo de Navidad. A través de su fundación Good Bunny, el cantante organizó el evento Bonita Tradición, que se llevó a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Bad Bunny entregó algunos regalos a través de su fundación Good Bunny @SbastienMlires1/TikTok

Los pequeños recibieron balones de fútbol, baloncesto, voleibol y béisbol, así como algunos instrumentos musicales de juguete. El objetivo del Conejo Malo era repartir artículos de arte, música y deporte, ya que son “los tres pilares del organismo social”, según detalló Camila Vega, coordinadora de desarrollo de la fundación. “Estamos dirigidos a apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos y dirigirlos a ser líderes”, agregó.

Bad Bunny cerrará el 2022 como el cantante más escuchado a nivel global en la plataforma de streaming Spotify. Se trata del tercer año consecutivo que logra colocarse en la cima. Sin embargo, de acuerdo con Billboard, el cantante recientemente anunció que se tomará un descanso de los escenarios “para darle prioridad a su salud física y mental”.

LA NACION