La sorpresa de una vocera del gobierno de EE.UU. cuando se enteró en vivo sobre los cambios de gabinete de Trump

WASHINGTON.- Los mayores cambios en el gabinete de Donald Trump desde que asumió su segundo mandato el 20 de enero, que afectan directamente al Departamento de Estado, tomaron por sorpresa a la vocera de esa cartera, que se enteró de las novedades por la pregunta de una periodista durante una conferencia de prensa este jueves que era transmitida en vivo.

Fue en esa conferencia de prensa, en la sede de la diplomacia norteamericana, que la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se enteró que su jefe, Marco Rubio, tomaría el rol de asesor interino de Seguridad Nacional, después de que Trump destituyera a Mike Waltz de ese cargo y lo nominara como embajador ante las Naciones Unidas, es decir, que responderá a Rubio en caso de ser confirmado.

Trump anunció los cambios en su cuenta de la red social Truth después de que el desplazamiento de Waltz se difundiera extraoficialmente en los medios norteamericanos.

Consultada sobre el nombramiento de Waltz para la ONU, Bruce respondió: “Bueno, fabuloso”. Pero cuando, citando el posteo de Trump, la periodista mencionó que Rubio sería el asesor de Seguridad Nacional interino y le consultó por cuánto tiempo hará eso en paralelo con su rol de secretario de Estado, entonces Bruce blanqueó la situación.

“Es claro que acabo de escuchar esto de ti”, dijo Bruce. Y luego quiso explicar lo que parecía ser una falta de coordinación: “Tengo alguna información de las cosas potenciales que pueden pasar, pero cuando el presidente -y esas son todas decisiones presidenciales-, y yo soy del Departamento de Estado… No conviene adelantarse a los acontecimientos sacando conclusiones o especulando sobre lo que podría ocurrir. Y se puede tener una idea general de lo que es posible, y luego se ve que eso se manifiesta”.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Mike Waltz en la Casa Blanca en Washington, el 1 de mayo del 2025 Alex Brandon - AP

“Algo que aprendí es que las cosas que no pasan hasta el presidente diga que pasa”, continuó. “¿Eso fue en Truth Social?”, preguntó, sobre el anuncio, a lo que los periodistas presentes le dijeron que sí. “Bueno, el milagro de la tecnología moderna y las redes sociales”, sumó la vocera, en un tono que dejaba ver cierto nerviosismo, y luego agregó que Trump y Rubio trabajan bien juntos y se conocen bien.

“No es enteramente sorprendente, debo decir, y es una buena noticia para los norteamericanos”, dijo. “Debo admitir que estos últimos cien días han sido como estar agarrado a un tren bala. De verdad que lo es. Es una dinámica rápida”, sumó después.

Desplazado

Trump anunció los cambios poco después de que se supiera que Waltz y su adjunto Alex Wong serían desplazados, semanas después de que se revelara que el asesor de Seguridad Nacional agregó accidentalmente a un periodista a una cadena de mensajes en Signal que se utilizaba para discutir planes militares.

“Me complace anunciar que nominaré a Mike Waltz para ser el próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Desde su tiempo en uniforme en el campo de batalla, en el Congreso y, como mi Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para poner los intereses de nuestra Nación primero”, escribió Trump en las redes sociales.

“Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio servirá como asesor de Seguridad Nacional, mientras continúa su fuerte liderazgo en el Departamento de Estado. Juntos, continuaremos luchando incansablemente para hacer que Estados Unidos, y el mundo, sean SEGUROS OTRA VEZ”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habla durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de febrero de 2025 ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Waltz estuvo bajo un intenso escrutinio en marzo después de que se revelara que añadió al periodista Jeffrey Goldberg a una cadena de mensajes privados en la aplicación de mensajería encriptada Signal, que se utilizó para discutir la planificación de una operación militar sensible el 15 de marzo contra los hutíes en Yemen.

Waltz, quien sirvió en la Cámara de Representantes representando a Florida durante tres mandatos, es el funcionario de alto rango más prominente en dejar el cargo desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

En el caso de la cadena de Signal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también proporcionó los tiempos exactos de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas.

Waltz había asumido previamente la “responsabilidad total” por construir la cadena de mensajes y los funcionarios de la administración describieron el episodio como un “error” pero uno que no causó daño a estadounidenses. Waltz sostuvo que no estaba seguro de cómo Goldberg terminó en la cadena de mensajes e insistió en que no conocía al periodista.

Agencias AP y Reuters