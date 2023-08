escuchar

Luis Fonsi comenzó a enfrentar duras críticas en los últimos días tras el estreno de su nueva canción “Pasa la página” porque, de acuerdo con sus seguidores, estaría dedicada a su exesposa Adamari López. El cantante puertorriqueño nacido con el nombre de Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero dio una pequeña muestra de su tema, que, entre otras líneas, dice: “Pasa la página, no eres la víctima más, para que te quieran no hay que dar lástima”.

Hace ya 13 años, Adamari López y Luis Fonsi se separaron luego de cuatro años casados y ocho de relación sentimental. Este suceso fue un escándalo en el mundo del entretenimiento, en un contexto en que ella había superado un cáncer de mama. Sin embargo, a más de una década, esta historia todavía da de qué hablar, al parecer, porque su público no olvida las turbias razones que los habrían llevado al divorcio.

“A buen entendedor, pocas palabras bastan”. Así tituló Fonsi una de sus publicaciones para promocionar el sencillo, que creó con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, también responsables de otros éxitos como “Despacito”. La letra está dirigida para una persona que sigue aferrada al pasado e, inmediatamente, los usuarios de redes sociales interpretaron que estaba dedicada a Adamari.

Condenaron a Luis Fonsi en redes por su nueva canción

“Dios, pero nene, ella pasó la página hace tiempo, lo que pasa es que estás apagado y quieres hacer lo mismo que Shakira y Karol. Le doy un cero a la canción”; “La mujer que tiene no lo inspira a hacer música buena”, son algunos de los mensajes que recibió en Instagram.

La polémica alcanzó niveles más altos cuando Toni Costa, expareja de Adamari Lopez, le dio un Me gusta a uno de esos clips de “Pasa la Página”, así como Evelyn Beltrán, actual novia del bailarín. El mensaje de Fonsi en esa publicación fue: “Se tenía que decir y lo dije”. Desde el 22 de agosto, fecha del anuncio de su canción, el intérprete no dejó de recibir comentarios.

La polémica historia de amor entre Adamari López y Luis Fonsi

Luis Fonsi y Adamari López cruzaron por primera vez miradas en 2001. Un año después nació el amor y formalizaron su relación. Pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y, en 2004, anunciaron su compromiso. Sin embargo, antes de casarse, a la actriz y conductora le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad que enfrentaron juntos.

Después de los tratamientos, López recobró su salud y en 2006 se casaron, sin embargo, tres años más tarde, anunciaron su divorcio. La misma conductora de televisión dijo para el programa Al rojo vivo que él la dejó por teléfono. Además, lo acusó de infiel y de decirle que no la deseaba como mujer tras su mastectomía.

Luis Fonsi y Adamari López se reencontraron después de muchos años en un programa de televisión Un nuevo día de Telemundo

Tiempo después, Luis Fonsi salió en su defensa con un comunicado: “Yo estuve a su lado durante todo el tratamiento. La cuidé y limpié sus heridas. Esa guerra la peleamos y la ganamos juntos. Con amor, paciencia, dedicación y respeto. Me casé con ella un año después, en el 2006. Enamorado de una mujer hermosa, para ese entonces ya libre de cáncer. ‘Yo no te deseo como mujer’…. Esas palabras jamás salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente”.