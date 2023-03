La terrible decisión de una mujer que quería evitar su desalojo

escuchar

Una mujer perdió la vida y su casa quedó reducida a las cenizas en un trágico incendio que ocurrió el miércoles en el condado de Monmouth, Nueva Jersey. Aunque al principio se consideró el hecho como un trágico accidente, luego se conoció que las llamas fueron provocadas de manera intencional por la propia víctima. El incidente conmovió a la comunidad e intrigó a las autoridades locales.

“Recibimos informes de que la mujer abrió la llave del gas de la residencia antes de comenzar a prenderle fuego”, aseguró el teniente Lawrence Peele, de la policía estatal de Nueva Jersey, al canal local de CBS News. La inquilina habría tomado esta decisión luego de que le llegara un aviso de desalojo para abandonar de inmediato la propiedad.

El fuego también causó daños severos en las propiedades de los vecinos Millstone Township Fire Department / Facebook

Cuando la policía arribó al sitio, la mujer comenzó a amenazar que destruiría la casa antes de abandonarla. Su comportamiento agresivo alertó al vecindario. Ante el riesgo, las autoridades evacuaron a los vecinos para evitar más daños.

En instantes, el fuego consumió la construcción con la mujer en su interior, junto con un número no determinado de gatos que vivían con ella. La alcaldesa Peggy Malkin reveló que en el lugar se había establecido una especie de refugio de animales, pero no se sabía cuántos de ellos perecieron en el incendio.

Hasta el momento, el nombre de la mujer no fue revelado. “Se recuperaron restos humanos en el sitio”, agregó el agente Lawrence Peele, en declaraciones recogidas por el sitio de noticias Patch.com. “Pero debido las condiciones en las que quedaron, no será posible rastrear datos genéticos”.

Las imágenes captadas por medios locales mostraron una impresionante columna de humo que salía de la residencia, al tiempo que los bomberos trataban de rescatar a la mujer con vida. La propiedad, ubicada en la calle Cedar Court, de Roosevelt, fue declarada como inhabitable. El incendio intencional también causó un daño severo en las propiedades de los vecinos, pero no hubo más víctimas. “Yo ya no tengo casa ahora”, declaró a la estación de radio New Jersey 101.5 una mujer llamada Emma Quackenbush, que vivía en la propiedad contigua a la de la mujer fallecida.

La propiedad fue declarada como inhabitable después del incendio Millstone Township Fire Department / Facebook

Las leyes en Estados Unidos protegen a los inquilinos

En Estados Unidos, las leyes de desalojo varían dependiendo del estado y la ciudad. Por lo general, los propietarios deben seguir un proceso legal para desalojar a un inquilino, lo cual incluye proporcionar una notificación por escrito con anticipación. En algunos casos, también deben obtener una orden judicial. Los inquilinos tienen derecho a iniciar un juicio y a ser notificados con anticipación. No obstante, durante la pandemia de Covid-19, muchos estados implementaron moratorias temporales para proteger a aquellos con dificultades financieras.

En el caso de la vivienda incendiada, los vecinos relataron a la prensa en el lugar que el novio de la mujer había tratado de desalojarla hacía años, pero que una orden del gobernador Phil Murphy permitió que se quedara en la propiedad durante tanto tiempo.

LA NACION