Las 10 carreras mejor pagas en Estados Unidos para los recién egresados

Los recién egresados no siempre encuentran las mejores oportunidades laborales. En ocasiones, la falta de experiencia causa que no reciban un salario de acuerdo con sus habilidades. No obstante, esta no es una regla general. La Reserva Federal de Nueva York realizó un estudio para determinar cuáles son las diez carreras mejor pagadas para quienes acaban de salir de la universidad y para prosperar en los cinco años posteriores a la graduación.

Para obtener los resultados de esta investigación, se tomó en cuenta un censo de Estados Unidos de 2021 sobre los trabajadores. El punto central de análisis fue cuántas personas de entre 22 y 27 años trabajan a tiempo completo y qué carrera desempeñan, así como cuánto dinero perciben con ella. Los resultados evidenciaron que ocho de las diez principales profesiones con buena paga pertenecen al área de la ingeniería.

El trabajo mejor pagado en EE.UU. es en el área de la ingeniería Unsplash

Los ingenieros químicos se posicionaron en el número uno de la lista. Mientras que los civiles están en el último puesto. Las únicas dos especializaciones que no pertenecen a la ingeniería son ciencias de la computación y análisis de negocios. A continuación, las carreras con sueldos más altos dentro de los cinco años posteriores a la graduación:

Ingeniería química - US$75.000 al año.

Ingeniería informática - US$74.000.

Ciencias de la computación - US$73.000.

Ingeniería aeroespacial - US$72.000.

Ingeniería eléctrica - US$70.000.

Ingeniería industrial - US$70.000

Ingeniería mecánica - US$70.000

Ingeniería diversa - US$68.000

Análisis de negocio - US$66.000

Ingeniería civil - US$65.000

La razón por la que los ingenieros son de los más solicitados y mejor pagados es porque son necesarios para algunas de las industrias más importantes. Se trata de una profesión STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Por lo tanto, tener a personal capacitado con estos conocimientos es vital para la extracción de recursos, la fabricación y la construcción. En el análisis, también se determinó que son estos los trabajos con mayor oportunidad de crecimiento. En una proyección, para 2031 habría el doble de puestos.

Las carreras mejor pagadas con “graduados a mitad de carrera”

En el estudio también se analizó cuáles son los profesionales que obtienen un mejor sueldo algunos años después de haber iniciado su carrera, cuando están entre los 35 y 45 años. Aquí, se fijó un salario promedio de US$100 mil anuales o un poco más. Estas son las áreas mejor pagadas.

Ingeniería química - US$120 mil.

Ingeniería informática - US$114 mil.

Ingeniería aeroespacial - US$112 mil.

Ingeniería eléctrica - US$109 mil.

Ciencias de la computación - US$105 mil.

Ingeniería mecánica - US$105 mil.

Ciencias físicas diversas - US$104 mil.

Ingeniería industrial - US$100 mil.

Ingeniería diversa - US$100 mil.

Ingeniería civil - US$100 mil.

Los ingenieros son los mejor pagados de Estados Unidos Unsplash

Lo más llamativo de esta investigación fue que los salarios de trabajos STEM pueden crecer más con el tiempo y conforme a la trayectoria de cada persona. Esto quiere decir que los ingenieros pueden ganar más según su edad y experiencia, algo que no pasa con las profesiones que no son STEM. Por ejemplo, el análisis de negocios ya no apareció en la segunda lista.

