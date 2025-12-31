Las curiosas predicciones de un equipo de estadounidenses de 1998 sobre qué pasaría en 2025: en qué acertaron

Llega el Año Nuevo 2026 a Estados Unidos en un contexto marcado por las detenciones migratorias y el auge del Mundial de Fútbol. Antes de celebrar la Nochevieja, se dieron a conocer las predicciones que 1055 estadounidenses hicieron en 1998 sobre el 2025.

Uno por uno: las predicciones que hicieron los estadounidenses en 1998

Las predicciones fueron coordinadas por Gallup y USA Today en 1998. Los resultados se conservan en los archivos de encuestas del Centro Roper e incluye 13 predicciones. Algunas de estas son:

Llegada de una enfermedad mortal

El 75% de los encuestados sostuvo que en los siguientes 27 años iba a surgir una “nueva enfermedad mortal”. Esto ocurrió a fines de 2019 con el surgimiento del Covid-19, una afección respiratoria que dejó un saldo de 1.22 millones de fallecidos hasta marzo de 2025, según consignó ABC News.

Los estadounidenses pronosticaron la presencia de una enfermedad mortal en los próximos 27 años Patrick T. Fallon - AFP

Asunción de un presidente afroamericano

El 69% de los encuestados afirmaron que Estados Unidos tendría su primer presidente afroamericano. Dicha predicción se cumplió en 2009 con la asunción del demócrata Barack Obama.

Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos Archivo - AFP

Matrimonio entre personas del mismo sexo

El matrimonio entre dos personas de la comunidad LGBTQ+ también fue un tópico principal en el sondeo. Cerca del 74% de los encuestados afirmaron que sería legal en Estados Unidos para 2025.

En la decisión de 5 a 4, el juez Kennedy escribió la opinión de la corte, diciendo que la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda a la Constitución requiere que los estados emitan licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo Reuters

Fue legalizado durante la segunda administración Obama, cuando se realizó el fallo histórico Obergefeel vs. Hodges que establecía el concepto del matrimonio como un derecho fundamental para todos los estadounidenses.

“Nuestra nación se fundó sobre un principio fundamental: que todos somos creados iguales”, dijo el presidente en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. “Y a veces hay días como este, en que ese esfuerzo lento y constante se ve recompensado con una justicia que llega como un rayo”.

Compras por internet

El 56% de los encuestados aseguraron que gran parte de las tiendas físicas serían reemplazadas por las compras en internet. De acuerdo con un estudio de Statista, el comercio electrónico se ha vuelto tan común que más del 85 % de los consumidores del país han comprado artículos en la web.

El comercio electrónico se ha vuelto tan común que más del 85 % de los consumidores del país Shutterstock

Predicciones no cumplidas

Otras predicciones no se llegaron a concretar. El 66% de los estadounidenses sostuvo que habría una mujer presidente en 2025 y el 59% esperaba la cura para el cáncer.

En 2016, Hillary Clinton se enfrentó a Donald Trump en las elecciones presidenciales. El republicano ganó los comicios AFP

Después de 1998, hubo dos mujeres que se presentaron como candidatas para las elecciones presidenciales: Hillary Clinton (2016) y Kamala Harris (2024). Ambas se enfrentaron contra el actual presidente Donald Trump.

El futuro de EE.UU., según sus ciudadanos

El sondeo también planteó preguntas menos cuantificables sobre el rumbo del país. A nivel económico, el 70% de los estadounidenses pensaban que la calidad de vida mejoraría para los ricos y empeoraría para las familias más humildes.

Con relación a la seguridad, ocho de cada diez esperaban que los estadounidenses en el futuro tuvieran menos privacidad personal, y el 57% pensaba que experimentarían menos libertad personal.