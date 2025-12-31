Las curiosas predicciones de un equipo de estadounidenses de 1998 sobre qué pasaría en 2025: en qué acertaron
Los pronósticos incluyen viajes al espacio, el surgimiento de una “enfermedad mortal” y la asunción de un presidente afroamericano
- 3 minutos de lectura'
Llega el Año Nuevo 2026 a Estados Unidos en un contexto marcado por las detenciones migratorias y el auge del Mundial de Fútbol. Antes de celebrar la Nochevieja, se dieron a conocer las predicciones que 1055 estadounidenses hicieron en 1998 sobre el 2025.
Uno por uno: las predicciones que hicieron los estadounidenses en 1998
Las predicciones fueron coordinadas por Gallup y USA Today en 1998. Los resultados se conservan en los archivos de encuestas del Centro Roper e incluye 13 predicciones. Algunas de estas son:
Llegada de una enfermedad mortal
El 75% de los encuestados sostuvo que en los siguientes 27 años iba a surgir una “nueva enfermedad mortal”. Esto ocurrió a fines de 2019 con el surgimiento del Covid-19, una afección respiratoria que dejó un saldo de 1.22 millones de fallecidos hasta marzo de 2025, según consignó ABC News.
Asunción de un presidente afroamericano
El 69% de los encuestados afirmaron que Estados Unidos tendría su primer presidente afroamericano. Dicha predicción se cumplió en 2009 con la asunción del demócrata Barack Obama.
Matrimonio entre personas del mismo sexo
El matrimonio entre dos personas de la comunidad LGBTQ+ también fue un tópico principal en el sondeo. Cerca del 74% de los encuestados afirmaron que sería legal en Estados Unidos para 2025.
Fue legalizado durante la segunda administración Obama, cuando se realizó el fallo histórico Obergefeel vs. Hodges que establecía el concepto del matrimonio como un derecho fundamental para todos los estadounidenses.
“Nuestra nación se fundó sobre un principio fundamental: que todos somos creados iguales”, dijo el presidente en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. “Y a veces hay días como este, en que ese esfuerzo lento y constante se ve recompensado con una justicia que llega como un rayo”.
Compras por internet
El 56% de los encuestados aseguraron que gran parte de las tiendas físicas serían reemplazadas por las compras en internet. De acuerdo con un estudio de Statista, el comercio electrónico se ha vuelto tan común que más del 85 % de los consumidores del país han comprado artículos en la web.
Predicciones no cumplidas
Otras predicciones no se llegaron a concretar. El 66% de los estadounidenses sostuvo que habría una mujer presidente en 2025 y el 59% esperaba la cura para el cáncer.
Después de 1998, hubo dos mujeres que se presentaron como candidatas para las elecciones presidenciales: Hillary Clinton (2016) y Kamala Harris (2024). Ambas se enfrentaron contra el actual presidente Donald Trump.
El futuro de EE.UU., según sus ciudadanos
El sondeo también planteó preguntas menos cuantificables sobre el rumbo del país. A nivel económico, el 70% de los estadounidenses pensaban que la calidad de vida mejoraría para los ricos y empeoraría para las familias más humildes.
Con relación a la seguridad, ocho de cada diez esperaban que los estadounidenses en el futuro tuvieran menos privacidad personal, y el 57% pensaba que experimentarían menos libertad personal.
Otras noticias de Agenda EEUU
13 nuevas leyes. El DMV de California alerta sobre las reglas para conductores en 2026
La estrategia migratoria. Chats filtrados revelan cómo el ICE celebra y fabrica videos virales para la Casa Blanca
En el desierto. Es un influencer colombiano y muestra su recorrido por la misteriosa Área 51 de EE.UU.
- 1
Buenas noticias en Illinois: Pritzker confirma una inversión millonaria que impulsa el empleo y renueva rutas
- 2
Ganó Trump: qué datos de los migrantes puede compartir Medicaid con el ICE, tras el fallo de un juez
- 3
Dónde entregan alimentos gratis en Florida en la última semana de 2025
- 4
Clima de Año Nuevo en Florida: hasta qué punto bajará la temperatura el 31 de diciembre y 1° de enero