Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
El astrólogo compartió qué le depara a cada signo del zodiaco en la última semana del año; recomendó iniciar el 2026 con una frase que será la guía de los próximos meses
- 4 minutos de lectura'
Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué le depara a los signos del zodíaco para la última semana del año y los primeros días de 2026. Esta semana será de nuevos comienzos y cada signo se regirá por una frase en particular.
Las predicciones de Niño Prodigio para la última semana del año
Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. El psíquico develó una frase espiritual que acompañará a cada signo a lo largo de todo el 2026. Es necesario escribirla y mantenerla visible para recordarla de forma permanente.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): semana para fluir con tranquilidad y descansar de las presiones de 2025. El astrólogo señala que la frase de este signo es la siguiente: “Que en mi hogar reine la unidad y no el estrés”, y se debe repetir tres veces antes de terminar el 2025.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): llega reconocimiento y gratitud. La frase de los leoninos es: “Mi luz crece cuando ilumino lo que nadie ve”. Niño Prodigio señala que el 2026 será el año de la luz para este signo.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): llegan noticias gratas durante esta semana que alimentará el espíritu y servirán de fuente para la realización. El astrólogo indica que la palabra “gratitud” abrirá muchas puertas y la frase que deben repetir es: “Soy y seré siempre agradecido”.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja compartir con lo demás todo lo bueno que hay en uno. El tarotista aseguró que deben comenzar el 2026 con la siguiente frase: “Mi familia y mi corazón se nutren mutuamente”
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): el amor está en las acciones hechas de corazón y desinteresadamente. El astrólogo indicó que se debe recibir el Año Nuevo con la frase: “Con buenas acciones se construye amor”.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que no se deben concentrar las energías en lo material a fin de año, sino en la parte emocional, ya que el mayor regalo es la presencia, el tiempo y la escucha. La frase de Capricornio es: “Mi presencia es el regalo más grande”.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): se pueden sentir divididos entre la familia y los amigos. Niño Prodigio indica que se debe repetir la frase “el amor está en la calidad del encuentro, no en la cantidad de invitados”
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): surge la necesidad de hacer algo distinto en estas fechas (como un viaje), que es lo que el corazón necesita. Niño Prodigio señaló que la frase es: “Innovar en lo simple renueva mi espíritu”.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): durante fin de año se deben soltar las expectativas y priorizar la paz por encima de todo. Este signo deberá comenzar el 2026 con la siguiente frase: “Mis decisiones las tomo desde mi paz, no desde mi miedo”.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se debe armonizar el hogar para recibir el 2026 con la mejor energía. El astrólogo indica que la siguiente frase se debe expresar desde el corazón: “en mi hogar la ternura sana lo que las palabras no alcanzan”.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): la noche de fin de año traerá reflexiones profundas para ser mejor persona en 2026. Niño Prodigio aconseja decir: “estoy listo para transitar un camino de bendiciones”.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): momento de mayor sensibilidad y con grandes recuerdos. El astrólogo reveló al iniciar el 2026 se debe repetir la siguiente frase: “honro mis recuerdos para crear luz nueva”.
En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 47, 55, 26, 07, 39 y 14. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.
