Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué le depara a los signos del zodíaco para la última semana del año y los primeros días de 2026. Esta semana será de nuevos comienzos y cada signo se regirá por una frase en particular.

Las predicciones de Niño Prodigio para la última semana del año

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. El psíquico develó una frase espiritual que acompañará a cada signo a lo largo de todo el 2026. Es necesario escribirla y mantenerla visible para recordarla de forma permanente.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): semana para fluir con tranquilidad y descansar de las presiones de 2025 . El astrólogo señala que la frase de este signo es la siguiente: “ Que en mi hogar reine la unidad y no el estrés ”, y se debe repetir tres veces antes de terminar el 2025.

(21 de marzo al 19 de abril): semana para . El astrólogo señala que la frase de este signo es la siguiente: “ ”, y se debe repetir tres veces antes de terminar el 2025. Leo (23 de julio al 22 de agosto): llega reconocimiento y gratitud . La frase de los leoninos es: “ Mi luz crece cuando ilumino lo que nadie ve ”. Niño Prodigio señala que el 2026 será el año de la luz para este signo.

(23 de julio al 22 de agosto): llega . La frase de los leoninos es: “ ”. Niño Prodigio señala que para este signo. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): llegan noticias gratas durante esta semana que alimentará el espíritu y servirán de fuente para la realización. El astrólogo indica que la palabra “gratitud” abrirá muchas puertas y la frase que deben repetir es: “Soy y seré siempre agradecido”.

Los horóscopos de Niño Prodigio brindan palabras claves para que los signos comiencen el 2026 con amor, felicidad y prosperidad (Archivo) ElDiarioN

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja compartir con lo demás todo lo bueno que hay en uno . El tarotista aseguró que deben comenzar el 2026 con la siguiente frase: “ Mi familia y mi corazón se nutren mutuamente ”

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio . El tarotista aseguró que deben comenzar el 2026 con la siguiente frase: “ ” Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): el amor está en las acciones hechas de corazón y desinteresadamente . El astrólogo indicó que se debe recibir el Año Nuevo con la frase: “ Con buenas acciones se construye amor ”.

(23 de agosto al 22 de septiembre): el amor está en las acciones . El astrólogo indicó que se debe recibir el Año Nuevo con la frase: “ ”. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que no se deben concentrar las energías en lo material a fin de año, sino en la parte emocional, ya que el mayor regalo es la presencia, el tiempo y la escucha. La frase de Capricornio es: “Mi presencia es el regalo más grande”.

Niño Prodigio aseguró que fin de año se vivirá con mucha emoción y espiritualidad (YouTube/ @Niño Prodigio) (Captura de pantalla YouTube/ @Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): se pueden sentir divididos entre la familia y los amigos. Niño Prodigio indica que se debe repetir la frase “ el amor está en la calidad del encuentro, no en la cantidad de invitados ”

(21 de mayo al 21 de junio): se pueden sentir divididos entre la familia y los amigos. Niño Prodigio indica que se debe repetir la frase “ ” Acuario (20 de enero al 18 de febrero): surge la necesidad de hacer algo distinto en estas fechas (como un viaje), que es lo que el corazón necesita. Niño Prodigio señaló que la frase es: “ Innovar en lo simple renueva mi espíritu ”.

(20 de enero al 18 de febrero): surge la necesidad de hacer (como un viaje), que es lo que el corazón necesita. Niño Prodigio señaló que la frase es: “ ”. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): durante fin de año se deben soltar las expectativas y priorizar la paz por encima de todo. Este signo deberá comenzar el 2026 con la siguiente frase: “Mis decisiones las tomo desde mi paz, no desde mi miedo”.

La frase de Libra para comenzar el 2026 es “mis decisiones las tomo desde mi paz, no desde mi miedo”, según Niño Prodigio (YouTube/@NiñoProdigio) (Captura de pantalla YouTube/@NiñoProdigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se debe armonizar el hogar para recibir el 2026 con la mejor energía. El astrólogo indica que la siguiente frase se debe expresar desde el corazón: “ en mi hogar la ternura sana lo que las palabras no alcanzan ”.

(21 de junio al 22 de julio): se debe armonizar el hogar para recibir el 2026 con la mejor energía. El astrólogo indica que la siguiente frase se debe expresar desde el corazón: “ ”. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): la noche de fin de año traerá reflexiones profundas para ser mejor persona en 2026. Niño Prodigio aconseja decir: “ estoy listo para transitar un camino de bendiciones ”.

(23 de octubre al 22 de noviembre): la noche de fin de año traerá Niño Prodigio aconseja decir: “ ”. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): momento de mayor sensibilidad y con grandes recuerdos. El astrólogo reveló al iniciar el 2026 se debe repetir la siguiente frase: “honro mis recuerdos para crear luz nueva”.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 47, 55, 26, 07, 39 y 14. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.