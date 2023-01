Las exorbitantes sumas que los residentes de Miami tendrían que pagar por pasear a sus perros sin correa

escuchar

La ciudad de Miami analiza imponer más multas para las personas que paseen a sus animales sin correa fuera de una propiedad privada. Actualmente, la penalización por dejar libre a los perros va desde los 50 hasta los 150 dólares, si el can no está castrado. No obstante, la cantidad subiría exponencialmente hasta los US$500 después de la primera advertencia, si la Comisión de Miami lo aprueba.

De acuerdo con información de Telemundo, el parque Kennedy, que se localiza en South Bayshore Drive, es un punto conocido para los amantes de las caminatas y también para quienes tienen la práctica cotidiana de sacar a sus perros a pasear. El espacio verde se ubica muy cerca del Ayuntamiento de Miami, que discute actualmente esta decisión.

Las multas por pasear un perro sin correa podrían subir en Miami desde este mes Unsplash

Desde ese parque se puede acceder a otro, completamente cercado y que separa a los perros según su tamaño, para que sus dueños puedan estar tranquilos. Sin embargo, incluso con esta característica han ocurrido incidentes. Fernando Morrison, un adiestrador, le dijo a Telemundo que ni el área separada detuvo a una mascota que mordió a un niño en esa zona. Incluso hay una advertencia para los padres de no dejar solos a los pequeños, para evitar más incidentes de este tipo. Otros se han quejado de que los perros entraron en sus domicilios para hacer sus necesidades. Con el objetivo de un mayor control, ahora se evalúa aumentar las penalidades. Aunque debía discutirse esta semana, con un posible efecto inmediato, recién el 26 de este mes se decidirá si se aplica o no.

Está prohibido fumar en las playas de Miami Beach Instagram

A pesar de que la regla anterior podría causar polémica entre los amantes de los animales, sobre todo entre quienes han adiestrado a sus perros, esta no es la única medida que ha causado una fuerte discusión. A partir del primer día de 2023 se prohibió fumar en todos los parques municipales y playas de Miami Beach. También se fijaron penas para quienes no acaten el requerimiento.

En su momento, Alex Fernández, comisionado municipal de Miami Beach, consideró que la medida tendría como resultado una mayor limpieza en las playas, además de que se protegerían las especies amenazadas, como las tortugas y las aves. En un comunicado, aseguró que Miami Beach es un motor económico importante y que por eso debe cuidarse: “Las colillas de cigarrillos es algo que nuestros 18 millones de visitantes quieren ver. Esta nueva ley mantendrá limpio y hermoso nuestro paraíso”.

Los visitantes de parques y playas de Miami Beach no pueden fumar ni usar productos elaborados con tabaco. Las multas contemplan desde los US$100 hasta los US$500. La cantidad final depende de si se es un infractor primerizo o recurrente. La inicial es de US$100, la segunda de US$200 y a partir de la tercera, de US$500. Si las autoridades lo consideran pertinente, se podrían enfrentar también hasta 60 días de cárcel.

Miami Beach había aprobado en el pasado otras leyes similares. En 2019, se vetó fumar marihuana en público.

LA NACION