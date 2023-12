escuchar

Para poder vivir en Estados Unidos y avanzar en diferentes estatus migratorios se necesita seguir las leyes. Romperlas podría conllevar altas penas, porque hay algunos delitos que no perdonan a los inmigrantes. Entre los que pueden tener consecuencias están las infracciones de tránsito, como conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas o con una licencia suspendida o revocada. Aunque parezcan menores, algunas pueden tener agravantes que compliquen el estatus legal.

¿Afectan las multas de tránsito a mi trámite de la ciudadanía?

En el cuestionario N-400, que es la aplicación de la ciudadanía estadounidense, el solicitante tiene que contestar si alguna vez ha tenido algún problema con la autoridad. Si alguien obtuvo un ticket por conducir a exceso de velocidad, por ejemplo, no debería tener ningún problema en su trámite. Sin embargo, si además hay agravantes, como otras faltas o un pésimo historial de manejo, la situación cambia, según cada paso particular.

Algunas infracciones de tránsito pueden tener altas penas en el estatus migratorio de una persona Freepik

“Si la persona fue detenida por ir a exceso de velocidad, pagó la multa y fue a la escuela para que no le pusieran puntos en la licencia, no hay problema”, afirmó José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami. No obstante, también reconoció que, si hay factores adicionales, como dañar a alguien o a propiedad privada, todo se complica. “De ser así, el gobierno puede establecer que el solicitante de la ciudadanía no tiene buen carácter moral debido a la comisión de un acto ilegal y procederá a negar el pedido de ciudadanía N-400″, declaró a Univision. El especialista sumó que si una persona tiene varias infracciones de tránsito y un pésimo historial, “es seguro que tendrá serios problemas migratorios cuando pida la ciudadanía estadounidense”.

En casos de multas por exceso de velocidad, las autoridades consideran “la velocidad” a la que iba la persona que manejaba y si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.

¿Te pueden deportar por infracciones de tránsito?

Si bien las multas menores de tránsito no pueden llevar a la deportación. En 2019, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los efectos de dos o más condenas por DUI, que se refiere a manejar bajo los efectos del alcohol y las drogas, podrían afectar la determinación de buen carácter moral del solicitante de algún trámite migratorio.

“Según la ley de inmigración de los Estados Unidos, hay consecuencias para las condenas y sentencias penales que podrían hacer que los solicitantes sean inadmisibles, deportables o no elegibles para un beneficio de inmigración. Además, ciertos beneficios de inmigración requieren que un solicitante demuestre que un extranjero tiene buen carácter moral para ser elegible para el beneficio. Por ejemplo, los solicitantes de naturalización deben evidenciarlo”, indicó el Uscis. Por lo tanto, si se cometen delitos en las infracciones de tránsito, la deportación es una opción, según cada caso específico.

Al conducir, se deben evitar tres situaciones en todo momento, que llevan a condenas más graves.

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

Manejar sin una licencia de manejo de los EE.UU.

Manejar con exceso de velocidad para evitar ser detenido por un agente de la Policía.

¿Qué pasa con los migrantes indocumentados?

De acuerdo con la organización Illinois Legal ID, en el caso de los migrantes indocumentados, una detención en una parada de tránsito pude ser considerada de alta prioridad y es más probable que investiguen el estatus migratorio de una persona si:

Ha sido acusada de delitos que incluyen violentos, graves o infracciones graves de tránsito.

Tiene antecedentes penales extensos o condenas penales reiteradas.

Representa un peligro para la seguridad nacional o un riesgo para la seguridad pública.

Fue arrestada en la frontera o el puerto mientras intentaban ingresar a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020.

Recientemente, ingresó ilegalmente a los EE.UU.

Es infractora reincidente de las leyes de inmigración, incluida la entrada ilegal y el fraude de inmigración.

Es fugitiva de la Corte de inmigración.