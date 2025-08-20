Las nuevas imágenes del huracán Erin y su avance cerca de EE.UU. visto desde la Estación Espacial Internacional

El huracán Erin sigue su trayectoria por el Atlántico Occidental. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 110 mph (175 km/h) y se prevé que este miércoles su centro se ubique en la Costa Este de Estados Unidos. Así se ve su avance desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Las primeras imágenes del huracán Erin según la ISS y la trayectoria

Las imágenes satelitales mostraron el avance del huracán Erin hacia la Costa Este de Estados Unidos y las Bermudas. Su trayectoria, en principio, es hacia el norte a una velocidad de 13 mph (20 km/h).

Con este avance, se prevé un movimiento rápido hacia el noroeste para este jueves y el este-noroeste para el viernes. Luego pasará al sur del Atlántico de Canadá.

Cómo impacta el huracán Erin en la Costa Este de EE.UU.

De acuerdo con el último informe del NHC, las mareas generadas por Erin afectarán algunas costas, como las playas de Virginia, Maryland y Delaware. Estas corrientes estarán acompañadas por olas grandes con alturas de hasta 4 pies.

La tormenta se mueve hacia el nor-noroeste cerca de 10 mph (17 km/h) Captura de pantalla/Zoom earth

“La combinación de una marejada ciclónica peligrosa y la marea causará que áreas normalmente secas cerca de la costa sean inundadas por aguas en aumento", explicó el organismo.

Estas condiciones podrían causar corrientes marinas que amenacen la vida. Por tanto, algunas autoridades locales instaron a evacuar las costas en lo posible.

“Es imperativo que todos los visitantes de la isla Hatteras que aún no hayan evacuado lo hagan de inmediato, antes de que viajar se vuelva inseguro y su seguridad se ponga en riesgo”, dijo el director de Gestión de Emergencias del condado de Dare, Drew Pearson, en un comunicado de prensa.

Presencia de lluvias y ráfagas en Estados Unidos

Las bandas exteriores de Erin producirán fuertes lluvias en Outer Banks (Carolina del Norte), la cadena de islas que cubre la mitad de la costa del estado. Se prevé que estas se manifiesten a partir de este 20 de agosto con potencial de 1 a 2 pulgadas.

Algunas autoridades locales en Carolina del Norte instaron a evacuar las costas por aumento de la marea NPS

Asimismo, se prevén condiciones de tormenta tropical en la misma zona con vientos que pueden alcanzar máximos de 105 mph (165 km/h). Estas condiciones estarán presentes por igual en las Bermudas entre el 21 y 22 de agosto.

El comunicado del gobernador de Carolina del Norte

Ante los efectos del huracán Erin en Carolina del Norte, Josh Stein, gobernador del estado, declaró el estado de emergencia, por lo que instó a todos los ciudadanos a prepararse.

“El huracán Erin traerá consigo amenazas de inundaciones costeras, erosión de playas y olas peligrosas”, declaró el gobernador Josh Stein en un comunicado oficial. “Los habitantes de Carolina del Norte a lo largo de la costa deben prepararse ahora, asegurarse de tener listo su kit de emergencia y seguir las directrices y alertas de emergencia locales en caso de necesidad de evacuar”, agregó.

El gobernador declaró el estado de emergencia en los condados de Dare y Hyde. Asimismo, estableció evacuaciones obligatorias en las islas Ocracoke y Hatteras.