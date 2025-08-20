Cuándo se acercará el huracán Erin a Nueva York y Carolina del Norte: principales alertas en EE.UU.

El huracán Erin avanza con fuerza sobre el Atlántico y mantiene en alerta a gran parte de la Costa Este de Estados Unidos. Aunque los pronósticos indican que no impactará directamente sobre tierra firme, sus efectos ya se sienten desde Florida hasta Nueva York, con cierre de playas, fuertes oleajes, erosión costera y advertencias por marejadas peligrosas. La trayectoria del ciclón lo acercará a Carolina del Norte en las próximas horas y luego seguirá su desplazamiento hacia el noreste.

Advertencias y estado de emergencia en Carolina del Norte ante la llegada del huracán Erin

Las autoridades de Carolina del Norte decretaron un estado de emergencia ante la inminente llegada de los primeros efectos del huracán Erin. El gobernador Josh Stein pidió a la población de la costa que refuerce sus planes de seguridad. “Ahora es el momento de prepararse. Revisen sus kits de emergencia y sigan la orientación oficial en caso de que deban evacuar”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

Los condados de Dare y Hyde en Carolina del Norte han emitido evacuaciones obligatorias para los residentes y turistas de Ocracoke y Hatteras, dos de los destinos más visitados de los Outer Banks NHC

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta se encontraba este miércoles al sureste de Cabo Hatteras, mientras se desplazaba hacia el noroeste. Sus ráfagas y el radio de vientos huracanados se extendía hasta 90 millas (145 kilómetros) desde el centro. El área con vientos de tormenta tropical llegaba a las 264 millas (426 kilómetros).

Los condados de Dare y Hyde ordenaron evacuaciones obligatorias en Ocracoke y Hatteras, dos de los destinos más visitados del Outer Banks. Para recibir a las personas desplazadas, se habilitó un refugio estatal en coordinación con las autoridades locales de gestión de emergencias.

Según Fox Weather, la marejada ciclónica podría elevar el nivel del mar en zonas de Carolina del Norte, mientras que en áreas puntuales del Outer Banks la combinación de marejada y oleaje alcanzaría entre nueve y 19 pies (tres y seis metros).

Trayectoria prevista del huracán Erin hacia Nueva York y Nueva Inglaterra

Los meteorólogos prevén que Erin se desplace hacia el norte durante este miércoles y comience a girar hacia el noreste el jueves. Bajo ese recorrido, el centro del huracán permanecerá en mar abierto entre la Costa Este de Estados Unidos y las Bermudas, para luego pasar al sur de Canadá Atlántico entre el viernes y el sábado.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York han decretado el cierre de todas sus playas en previsión de las corrientes de resaca y el oleaje mortal generado por Erin NHC

Aunque no tocará tierra en Nueva York ni en los estados vecinos, se esperan impactos indirectos en forma de oleajes peligrosos, corrientes de resaca y lluvias intermitentes. El NHC indicó que las condiciones de tormenta tropical podrían extenderse hasta Virginia y el sur de Nueva Inglaterra durante el jueves y el viernes. Además, no se descartan vientos sostenidos de 39 a 59 mph (64 a 96 km/h) en sectores costeros, con ráfagas aún más intensas.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades anticiparon que las playas permanecerán cerradas en los próximos días debido a las corrientes marinas y el oleaje. El Departamento de Parques advirtió que nadar en estas condiciones puede resultar letal. La Gran Manzana podría sentir el efecto de vientos más fuertes y lluvias pasajeras, pero el riesgo principal será el mar, que impactará en zonas de Long Island y Nueva Jersey.

Crecimiento y debilitamiento del huracán Erin: hasta cuándo durará

Los especialistas del NHC detallaron que el huracán Erin mantenía una presión central de 954 milibares en la madrugada del miércoles, lo que lo convierte en un sistema de gran intensidad.

Si bien las condiciones de aguas cálidas y baja cizalladura podrían permitir un leve fortalecimiento hasta el jueves, se espera que a partir del viernes comience a debilitarse al ingresar en una zona de vientos en altura más fuertes.

Para el fin de semana, el sistema perdería características tropicales y se transformaría en un ciclón postropical sobre el Atlántico norte.

Entre el viernes y sábado comenzará a debilitarse y a perder sus características tropicales NHC

En palabras de Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather, “la población no debe fijarse solo en la trayectoria del ojo”, dado que "Erin es un sistema amplio y sus vientos y oleajes se extienden cientos de kilómetros más allá del centro”.

La escala RealImpact de AccuWeather lo clasifica en menos de uno, lo que significa que sus efectos se asemejarán a los de una fuerte tormenta tropical en cuanto a marejada, aunque la extensión de sus olas lo hace particularmente peligroso.