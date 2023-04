escuchar

Una trabajadora e influencer utilizó la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT para redactar una carta de renuncia y hacerle saber a su jefa por correo electrónico que no quería seguir en la empresa. El chatbot se usa con frecuencia para responder preguntas y generar textos “profesionales”. En ese sentido, la joven le dictó varias condiciones para que elaborara una respuesta y todos quedaron sorprendidos.

Mari Melody, como se identifica en TikTok, publicó la secuencia con su usuario @sillyyerba. En el clip, que hasta el momento tiene más de 9,3 millones de reproducciones, explicó que le envió un correo electrónico a su supervisora para avisarle que dejaría su puesto de trabajo en las próximas dos semanas. Sin embargo, ella le respondió que se quedara, como mínimo, un mes más.

Dado que la trabajadora consideraba que no le pagaban lo suficiente y no quería pasar más tiempo allí, pensó en enviar un segundo correo para reafirmar su postura sobre las razones por las que no podía quedarse en la empresa, pero no sabía cómo expresar que se sentía “triste y pobre”, con un lenguaje profesional.

Luego de que le dictó las condiciones a la IA, la respuesta que recibió fue “casi perfecta”. Al inicio, según describió la joven, agradeció a su gerente por la oportunidad de quedarse en la empresa, pero reafirmó que solo podía hacerlo por dos semanas más, por “circunstancias personales”.

Una joven renunció a su empleo con un correo creado por ChatGPT

Sin embargo, en una de las líneas, el popular chatbot colocó literalmente la excusa de la chica: “Por mucho que valore mi tiempo aquí, no puedo estar triste y pobre por otro mes”, según apareció en la pantalla de su ordenador. Después, el mensaje regresó al tono serio. “Espero que esto no cause ningún inconveniente al equipo y que podamos terminar las cosas de manera positiva”. A modo de broma, la influencer le preguntó a sus seguidores si debía mandar o no este correo.

En los comentarios, la comunidad virtual se pronunció para corregir detalles. Algunos admitieron que habían enviado una carta de renuncia creada por esta tecnología recientemente. “ChatGPT y responder correos electrónicos aburridos son una combinación perfecta”; “Cambia ‘triste y pobre’ por ‘debido a mis prioridades financieras y emocionales’”; “¡Esto es increíble! No se necesitan cambios”, escribieron.

En un video de seguimiento, la influencer relató que había pedido a ChatGPT que hiciera el correo electrónico “más humano” y esta vez resultó perfecto. Cambió “triste y pobre” por “debido a circunstancias financieras personales y el estrés resultante”. Sobre esta nueva carta, la creadora del clip señaló: “Esto es ciertamente más profesional”. Luego, confirmó a sus seguidores que había enviado ese correo y que su gerente aceptó con la condición de que “no le dijera a sus compañeros que se iba en dos semanas”.

La influencer mostró cómo quedó la carta de renuncia que le creó la inteligencia artificial

Inteligencias artificiales populares hoy

La aplicación ChatGPT fue desarrollada por la compañía de tecnología Open AI en noviembre de 2022 y su especialidad es el diálogo. Según el portal oficial, está capacitada para interactuar con usuarios curiosos que buscan solucionar problemas. “El formato de diálogo hace posible que ChatGPT responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas”, se lee.

En febrero de 2023, el programa registró más de 100 millones de usuarios desde su lanzamiento, por lo que la compañía estableció un récord para la base de usuarios de más rápido crecimiento, según informó The Guardian. Aunque la más popular, no es la única, otras apps que utilizan IA son:

Compose AI : para escribir mensajes por correo electrónico de forma veloz.

: para escribir mensajes por correo electrónico de forma veloz. Descript : clona la voz.

: clona la voz. Runway : generador de retratos, animales y edición de videos.

: generador de retratos, animales y edición de videos. Rewind : un motor de búsqueda que transcribe videos y toma notas.

: un motor de búsqueda que transcribe videos y toma notas. D-ID: genera presentaciones con avatares parlantes.

LA NACION