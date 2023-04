El extraño tratamiento que se hizo Adamari López y llamó la atención de muchos

escuchar

Adamari López inquietó a sus seguidores tras publicar algunas imágenes con una sonda respiratoria y con suero por vía intravenosa. No dio más detalles de qué tipo de tratamiento era, lo cual generó aún más dudas entre la comunidad virtual. Sin embargo, meses atrás ella misma había contado que todo era preventivo, después de haber pasado por un fuerte trance de salud hace algunos años.

La exconductora de Telemundo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que apareció casi dormida sobre un sillón, mientras estaba conectada a estos aparatos. En las imágenes, aparecía un líquido de varios colores, que era lo que se le suministraba a través de su brazo izquierdo. “No podía dejar de agradecer por el cariño a todos en @bestivmiami”, escribió como descripción del clip. Además, también posó para una fotografía junto a un grupo de quienes, al parecer, serían sus médicos.

Adamari López aseguró que se trata únicamente de procesos médicos preventivos @adamarilopez/Instagram

El pasado 13 de marzo, la presentadora publicó un video para dar la explicación de este proceso. Según detalló, es un tratamiento que se aplica para reforzar el sistema inmunitario con una dosis de oxígeno y un conjunto de vitaminas: “No se asusten, estoy muy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente. Siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas y aminoácidos, que regeneran las células del cuerpo. Para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que haya en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando”, indicó.

Por otro lado, la también mamá de Alaïa comentó aquella vez que solo puede suministrarse estas sustancias a través del brazo izquierdo, dado que el otro quedó afectado después del cáncer. “Luego de haber tenido los nódulos linfáticos removidos del brazo derecho, no utilizo mucho el brazo derecho si no es nada más que para saludar”, contó.

Adamari López sigueun tratamiento multivitamínico para elevar sus defensas, luego de un delicado trance de salud @adamarilopez/Instagram

¿Qué hace Adamari López para mantenerse saludable? Su rutina

La protagonista de la telenovela Amigas y rivales (2001) se sometió a un estricto régimen alimenticio en 2020 y a una exhaustiva rutina de ejercicios. En ese momento logró bajar 20 kilos de peso, según contó para People. A partir de ese instante decidió adoptar un estilo de vida más saludable en todos los sentidos. “Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Seguía tomando refrescos. No lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme”, declaró en ese entonces.

Ahora es una firme partidaria del ejercicio cardiovascular e incluso practica un poco de crossfit, según lo que se aprecia en los posteos en sus redes sociales. Frecuentemente, comparte cómo son sus rutinas, a veces en solitario o con algunos de sus colegas, e incluso ha comentado cuál es el gimnasio al que asiste en Miami y del que es embajadora.

