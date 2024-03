Escuchar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue visto recientemente con un par de zapatillas deportivas de suela ancha, valuadas en 150 dólares, tras haber sufrido una serie de incidentes que reavivaron las preocupaciones sobre su estado de salud. El mandatario utiliza este nuevo calzado, de marca Hoka Transport, luego de haber protagonizado varios tropiezos públicos, entre los que se incluye uno ocurrido en junio del año pasado, cuando trastabilló mientras subía un tramo de escaleras en un evento en Filadelfia.

El presidente Joe Biden con sus nuevas zapatillas Manuel Balce Ceneta - AP

Al respecto, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, aclaró que Biden utiliza estas zapatillas para “mantenerse en forma” y explicó: “Sé que no son partidarios de que los presidentes hagan ejercicio, pero no se preocupen, se acostumbrarán”. Según información de The New York Post, el jefe de Estado realiza “de cuatro a cinco sesiones por semana” de fisioterapia para aumentar su “estabilidad central”, según indica el informe de su examen físico anual.

Crece la preocupación por la salud de Biden

La noticia de las nuevas zapatillas de Biden llega después de una serie de incidentes que han puesto en duda su salud. Uno de los más notorios ocurrió en junio del año pasado, cuando tropezó mientras subía unas escaleras en un evento en Filadelfia. A pesar de ello, logró mantener el equilibrio y continuar con su discurso.

Biden, que ya es el presidente de más edad en el cargo, sufrió una serie de caídas y confusiones a lo largo de su administración. En ese sentido, la cuestión de su edad es uno de los principales argumentos utilizados por sus opositores para abogar por un cambio de liderazgo en el país. Tal es el caso del congresista republicano por Tennessee, Andy Ogles, quien se burló abiertamente del presidente en las redes sociales por la elección de su calzado.

Andy Ogles apuntó contra el calzado de Biden X @RepOgles

A pesar de los incidentes, Biden anunció su intención de buscar la reelección en las presidenciales de 2024, lo que lo convertiría en el mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos si cumple su segundo mandato, con 86 años.

En 2021, se tropezó y se cayó al subir las escaleras del avión presidencial Air Force One, un percance sin mayores consecuencias que se produjo en un lapso de tres segundos, pero que igual se viralizó en las redes sociales. En ese momento, Karine Jean-Pierre, quien entonces era subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó que una ráfaga de viento fuerte le había provocado la caída.

El nuevo calzado de Biden

El descubrimiento del nuevo calzado de Biden se produjo gracias a Inside Edition, que realizó una serie de pruebas con un par de zapatillas Hoka Transport y las describieron como poseedoras de una “suela ancha” que proporciona una sensación de “caminar sobre el aire”.

El nuevo calzado de Joe Biden Inside Edition

Según el sitio web oficial del calzado, estas zapatillas cuentan con el respaldo de la Asociación Estadounidense de Podología, que reconoce su beneficio para la salud del pie.

Por otra parte, de acuerdo al reporte oficial de salud del presidente Biden publicado en febrero de 2023, el mandatario sufre de una “neuropatía periférica sensorial en sus pies” y de una “artritis espinal significativa y artritis leve postfractura del pie”.