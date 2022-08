Le cobraron una fortuna por una ensalada, se indignó y expuso el exorbitante precio en dólares: “Es un robo”

Una de las decepciones más grandes suele ocurrir cuando gastamos mucho dinero en platos que no cumplen nuestras expectativas. Esto suele ocurrir, de acuerdo con las historias y anécdotas que se viralizan en redes sociales, sin importar el sitio al que acudamos: muchas veces en algunos lugares que en apariencia no se veían tan caros, hasta que llega el ticket con la cuenta, o en restaurantes lujosos donde las porciones de comida son ridículamente pequeñas. Esto fue justo lo que sintió Samuel Levi y no pudo dejar pasar la oportunidad de contar su anécdota a través de su cuenta de Instagram.

Samuel se volvió popular al participar en la versión neozelandesa del reality Married At First Sight, en donde un grupo de personas en busca del amor entra a un experimento social con el uso de la tecnología y también con la asesoría de especialistas para encontrar a su pareja perfecta. Casi como la versión que ha explotado en años recientes el gigante del streaming, Netflix, con versiones en diferentes partes del mundo, como la de Brasil o Japón, del programa El Amor es Ciego, en el que las parejas se conectan en sentimientos antes de verse por primera vez en persona y con el objetivo de llegar al altar.

El hombre compartió su imagen a través de una historia y escribió: “Hoy pagué 27 dólares por esta ensalada pequeñísima. Esto es terrible, es un robo a plena luz del día”, denunció Levy y, aunque dijo que no quería etiquetar directamente al lugar, sí especificó que ya no estará en su lista de los sitios para visitar en Auckland, Nueva Zelanda. Samuel tampoco dio más detalles sobre si reclamó la cantidad de comida que había en su plato o si valía la pena el sabor, a pesar de que la porción fuera tan pequeña.

Samuel Levy compartió la pequeña ensalada por la que le cobraron 26 dólares

Quejas por las porciones de comida

Recientemente, los parques de Disney también estuvieron en el centro de una polémica de este estilo, entre las quejas que se acumulaban en redes sociales y Reddit de algunos visitantes que compartieron las imágenes de sus comidas, con grandes diferencias entre la expectativa y la realidad. Incluso se dijo que fue una de las medidas que tomó la compañía para combatir los aumentos de precios y que la directora, Christine McCarthy, declaró a finales de 2021 que comenzarían a reducir porciones en los restaurantes de los parques porque “podría ser bueno para la cintura de los visitantes”. Según algunos clientes, solo la cantidad de comida disminuyó, pero los precios no, una situación similar a la que le molestó a Samuel.

Marlene compartió qué fue lo que recibió tras ordenar un hot dog de langosta en Disney Marlene/Inside The Magic

Al parecer, si bien esta situación no fue de su agrado, tampoco ameritó que el hombre tuviera que llevarla a los extremos, exponiendo las redes sociales o una mala reseña del restaurante en cuestión. Ni siquiera volvió a otra historia para dar el nombre del sitio. Dejó que sus ánimos se calmaran y volvió a la programación habitual de su cuenta de Instagram, en la que suele publicar contenido de la vida que comparte con su pareja Liam Cooper, quien también participó en el reality show, pero en la versión australiana. Hace poco cumplieron un año juntos y decidieron regalarse un viaje para celebrar.