Le dijeron que había ‘fallado en la vida’ por no tener hijos y revolucionó las redes

La decisión de formar una familia es un paso importante en la vida de una pareja. Las diferentes posturas en torno a este tema suelen generar debates, como ocurrió con el video de una mujer de 42 años, quien se volvió viral porque reconoció que no quiere ser madre.

La usuaria @bynataliebright se caracteriza por publicar contenido acerca de su edad, ya que constantemente recibe elogios por lucir más joven de lo que es y también comparte secretos sobre cómo mantenerse en forma. En esta ocasión, decidió abordar las críticas que le hacen por no haber formado una familia. “Cosas que escuché cuando cumplí 42 sin hijos”, decía la descripción del posteo.

Una mujer se volvió viral al recitar las críticas que le hacen por no tener hijos

En las imágenes, bailaba frente a la cámara mientras aparecían frases regulares en su vida. “¿Quién te cuidará cuando tengas 70 años?”; “No conocerás el amor verdadero hasta que tengas un hijo”; “Morirás sola”; “Fallaste en la vida”; “Probablemente lloras en el baño todos los días”. La tiktoker quiso demostrar que, mientras ella disfrutaba de un estilo de vida que le permitía salir de viaje y otros aspectos positivos, otras personas lamentan haber perdido ciertas libertades. También dejó en claro que no le interesan los comentarios negativos.

Su video tuvo 2,7 millones de reproducciones y miles de reacciones. Aunque también hubo algunos detractores, predominaron las opiniones a favor de la tiktoker, dado que la comunidad virtual consideró que tener hijos o no es una elección estrictamente personal.

Incluso, reaccionaron personas que habían tomado una decisión similar. “Tengo 46 años y todos me dicen lo mismo y no me importa”; “Solía ser voluntario en un hogar de ancianos y algunos de los residentes más solitarios eran personas con niños. Tener hijos no significa que ellos cuidarán de ti”; “Tengo tres hijos y estoy orgulloso de ellos. Sin embargo, tengo que decir que no, no fallaste en la vida... tomaste una decisión, vive la vida que quieres”. Además, algunos miembros de su comunidad virtual dejaron de lado el contenido del video y enfatizaron en su apariencia: “¿Tienes 42? Pareces de 26″; “El hecho de que se vea tan joven dice mucho sobre la vida que llevó”.

Los comentarios son frecuentes

Luego de ver que su video había causado un gran revuelo, la tiktoker hizo un seguimiento para mostrar otras frases que ha escuchado a lo largo de su vida. Al parecer, una de las más comunes es que se arrepentirá por no tener un hijo, así como las advertencias de su soledad en el futuro. “Todavía no es demasiado tarde, aún puedes arrepentirte”; “Tu matrimonio fracasará si no tienes hijos”; “Tu vida tomará significado cuando tengas hijos”; “Serás la mujer de los gatos”.

Tendencia en aumento

Cada vez hay más adultos en occidente que parecen elegir no tener hijos. En Estados Unidos, un estudio del Pew Research Center de 2021 mostró que alrededor del 44% de las personas de 18 a 49 años que no son padres no creen que esta sea una posibilidad en el futuro, frente al 37 % en 2018.

