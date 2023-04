Tiene 29 años, viaja por todo EE.UU. y gana 187 mil dólares por año trabajando solo nueve meses

escuchar

Un enfermero estadounidense de 29 años se arriesgó a dejar su empleo fijo para trabajar con contratos temporales alrededor de todo EE.UU. A pesar de que parecía una decisión descabellada, ahora tiene ingresos de hasta US$187 mil anuales y trabaja solo nueve meses al año. El resto de su tiempo lo utiliza en largas vacaciones y para estar con sus seres queridos.

En 2020, justo cuando la pandemia de Covid-19 estaba en su punto más alto, Aspen Tucker trabajaba como enfermero en un hospital de su ciudad natal, Spartanburg, Carolina del Sur. Sin embargo, pese a la gran dificultad que representaban sus actividades, el salario no era tan alto: percibía aproximadamente US$2000 cada quincena. Al ver que su poder adquisitivo no iba a cambiar, optó por buscar otras oportunidades.

Trabajar en el área de enfermería tiene ventajas, pero también desventajas, según el hombre Aspen Tucker/Facebook

Para su suerte, encontró una vacante en un puesto de enfermería itinerante en Amarillo, Texas, en el que le pagarían US$6700 a la semana. No lo dudó y se fue sin decir nada del centro médico de Spartanburg. “Odio decir esto, pero no avisé. Tomé mis cosas, fui a Texas y le dije a mi gerente cuando llegué allí: ‘Lo siento, tengo que irme. Esta es una oportunidad única en la vida’”, contó Tucker para CNBC, en su segmento Make It. A partir de ahí, comenzó a tomar cualquier empleo que se le presentara en otras ciudades.

Ahora, después de casi tres años, ejerce su profesión de manera itinerante. Obtiene contratos que van desde cuatro a 13 semanas de duración y con horarios de 48 a 60 horas a la semana para recibir pago de horas extras. Lo que más le emociona de esta modalidad es que puede viajar alrededor del territorio estadounidense y hacer lo que más le gusta: asistir a sus pacientes. Además, tiene mucho tiempo libre y lo aprovecha para regresar a Carolina del Sur cada vez que puede.

Con esta modalidad, trabaja por todo EE.UU. y obtiene algunos de los sueldos más altos en otros estados, pero después retorna a su lugar de origen: “Me encanta vivir en Spartanburg y ser un enfermero itinerante. Da una sensación de pueblo pequeño y conozco a todos aquí. El gran beneficio es el bajo costo de vida en Carolina del Sur”. El hombre reconoció que toda su vida había soñado con viajar, por lo cual ahora siente que cumplió esa meta. Sus contratos lo han llevado desde Rhode Island hasta California.

Las desventajas del trabajo itinerante

Sin embargo, a pesar de ganar miles de dólares al año, Tucker afirmó que utilizar esta modalidad no es para todos. Desde su perspectiva, tiene muchas desventajas que también es bueno tomar en cuenta:

Pagos duplicados

Al estar en un viaje constante, en ocasiones se debe gastar más de lo previsto. Por ejemplo, tuvo que pagar la hipoteca de su casa en Spartanburg, pero también sostener un alquiler mientras trabajaba en Fresno, California.

Aspen Tucker trabaja nueve meses y pasa el resto del año en su ciudad natal Aspen Tucker/Facebook

Estar lejos de la familia

Tener contratos en diferentes partes de EE.UU. también provoca añoranza. “Estoy lejos de casa, de mi familia, de mi perro, fuera de mi zona de confort (...). Tiene sus desafíos”, afirmó Tucker.

Ambiente de trabajo complicado

El profesional aseguró que los hospitales contratan personal temporal cuando tienen cargas de trabajo excesivas, por lo que sus jornadas son pesadas y sin momentos para descansar. Además, sus compañeros no siempre son amables. “Piensan: ‘Esta compañía no quiere pagarnos más, pero está dispuesta a recibir a alguien para que venga aquí por un corto período y gane una buena cantidad de dinero’”, cerró el enfermero.

