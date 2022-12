Le envió una misteriosa foto a su marido en un restaurante y su reacción se volvió viral: “Guárdala para siempre”

escuchar

La joven influencer Nikki Simpson no duda en compartir constantemente videos de su vida familiar en redes sociales. Tanto en TikTok como en Instagram, suele mostrar las situaciones cotidianas que viven todos los integrantes del clan.

Recientemente la mujer sorprendió al exhibir cuál fue la reacción de su marido cuando le envió una “foto especial” mientras cenaban en un restaurante oriental. La actitud del hombre enloqueció a los usuarios de Instagram: “¡No tiene precio!”, escribió uno de ellos.

Tras el intercambio, el esposo, identificado como Ricky, dio muestra de su curiosidad. Al desbloquear su smartphone, se dio cuenta de que el archivo que había recibido era algo íntimo, por lo que procedió a esconder la pantalla para que nadie la viera: “Me enviaste una fotografía”, se le escuchó decir en el video publicado en la cuenta de Instagram de la influencer.

El marido de Nikki escondió la pantalla de su celular para que nadie más mirara la imagen @__nikki_simpson__

Con precaución, Ricky miró a su alrededor para asegurarse de que el entorno era seguro, dado que la mesera estaba cerca para entregar los platos que habían ordenado.

En una segundo intento, el hombre volvió a echar un vistazo a su pantalla y no pudo contener el asombro. Acto seguido, no dudó en acercar la imagen con sus dedos. “Oh, Dios”, agregó antes de reír.

Los usuarios intentan adivinar la foto

A pesar de que la famosa pareja no reveló la imagen que fue detonante de las reacciones, los usuarios de Instagram dieron muestra de su creatividad y dejaron volar la imaginación “Está sentado cantando ‘No voy a estar aquí mucho tiempo’ después de ver eso”; “¡Ese hombre acaba de celebrar una mini Navidad!”; “Adivina, la compañía telefónica también llega a ver todo eso”; “Supongo que nunca lo había visto de cerca”; “¡Oh! Acercó y se alejó y volvió a acercarse. Su reacción no tiene precio”, comentaron algunos

“Mira para asegurarse de que nadie ha visto la foto, pero luego vuelve a mirar la foto sin volver a mirar a su alrededor. Es impresionante”; “Él es un hombre de verdad. Guárdala para siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Nikki envió una fotografía íntima a su esposo mientras estaban en público

Otros usuarios no dejaron desapercibida pasar la respuesta del marido y agradecieron el contenido en la red social: “La mejor pareja, me encanta ver sus videos, sigan así”; “¡Los amo!”, les escribieron. Unos más los cuestionaron por haber registrado ese momento: “Cuando filmas la reacción, ¿habías decidido hacerlo antes? Me refiero a cuando ve la cámara en tu mano para filmarlo”, les dejó una persona.

Una familia muy “divertida”

No es la primera vez que los Simpson enamoraron a sus seguidores en Internet. Ambos cuentan con reels creativos en sus cuentas personales y han alcanzado hasta 230.000 reproducciones en sus videos cortos. Con esto, aprovecharon su fama y también extendieron su contenido a la red social TikTok, a través del perfil @_thesimpsonfamily_, donde concentran la mayor cantidad de seguidores con casi dos millones de usuarios.

En algunos metrajes incluyen igual a su hija, Kylie Kay, que recién cumplió cuatro años y quien forma parte de sus divertidas aventuras en paseos, obras de teatro, musicales y hasta vivencias únicas en su hogar: “Eso fue muy tierno y divertido”; “Sencillamente adorable”; “Es muy linda”, suelen dejar los usuarios en los videos de la pequeña.

LA NACION