Legisladores de Estados Unidos instan a Israel a investigar ataque a periodistas en Líbano

Varios legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron el jueves a los gobiernos de ese país y de Israel que investiguen un ataque en 2023 que causó la muerte a un periodista de Reuters en Líbano y dejó varios heridos, dos de ellos de la AFP.

El 13 de octubre de 2023, un ataque mató a Issam Abdallah, videógrafo de Reuters, e hirió a otros seis periodistas. Entre ellos había dos reporteros de AFP, Dylan Collins y Christina Assi, a quien le amputaron la pierna derecha.

Una investigación independiente de AFP concluyó que dos proyectiles de tanque israelíes de 120 milímetros provenían del norte de Israel, en la frontera con el sur del Líbano.

"Esperamos que el gobierno israelí realice una investigación que cumpla con los estándares internacionales y responsabilice a quienes hicieron esto", dijo el senador Peter Welch durante una rueda de prensa en Washington, en la que también estuvo Collins.

El senador de Vermont, el estado natal de Collins, afirmó haber estado presionando para obtener respuestas durante dos años, primero del gobierno del demócrata Joe Biden y ahora de la Casa Blanca republicana de Donald Trump.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han hecho ningún esfuerzo, ninguno, por investigar seriamente este incidente", declaró Welch, refiriéndose al ejército israelí, y añadió que este le ha comunicado a su oficina que la investigación del incidente está cerrada.

Collins pidió que Washington reconozca públicamente el ataque.

"Pero también me gustaría que presionen a su mayor aliado en Oriente Medio, el gobierno israelí, para que lleve a los responsables ante la justicia", agregó. Los legisladores calificaron el ataque como un "crimen de guerra".

Por su parte, la congresista demócrata Becca Balint afirmó que los legisladores no olvidarán el tema. "Seguiremos exigiendo rendición de cuentas por este acto deliberado de violencia contra una prensa libre", prometió.

Los hallazgos de la AFP fueron corroborados por otras investigaciones internacionales realizadas por Reuters, el Comité para la Protección de Periodistas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.

A diferencia de la afirmación de Welch de que la investigación israelí está terminada, las FDI dijeron en octubre a la AFP que "los hallazgos sobre este evento aún no se han concluido".