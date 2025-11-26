Legisladores demócratas acusan a Trump de usar al FBI para "intimidarlos"

Legisladores demócratas de Estados Unidos acusaron el martes al presidente Donald Trump de usar al FBI para "intimidar" a miembros del Congreso y dijeron que la policía federal había buscado entrevistarlos tras sus críticas al presidente.

Esos legisladores están entre los seis que este mes instaron en un video al personal militar y de inteligencia a rechazar cualquier "orden ilegal" de Trump. El presidente los calificó de "traidores" y dijo que habían cometido "sedición".

"El presidente Trump está utilizando al FBI como una herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso", afirmaron en un comunicado Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, todos demócratas de la Cámara de Representantes.

"Ninguna intimidación o acoso nos detendrá jamás de hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución", agregaron, tras informar que el FBI se contactó el lunes con funcionarios del Congreso solicitando entrevistas con ellos.

Los legisladores no aclaran en la grabación a qué órdenes se refieren, pero Trump es cuestionado por el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses y por los ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, que han dejado más de 80 muertos.

El FBI declinó hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a consultas sobre el tema.

El Pentágono anunció el lunes que evaluaba someter a una corte marcial al senador demócrata Mark Kelly, un exastronauta y expiloto de la Marina que también apareció en el video. Kelly, una de las figuras emergentes hacia las presidenciales de 2028, respondió que no sería intimidado ni "silenciado por matones".

Trump inicialmente acusó al grupo de legisladores de "conducta sediciosa, castigable con la muerte".

El fin de semana, dijo en sus redes sociales que los "traidores" que pidieron a las tropas que lo desobedecieran "deberían estar en la cárcel".

bur-ceg/mtp/ad/mel