“Liberty Head Proof”: qué buscar en esta moneda para poder venderla por US$200 mil

Las monedas estadounidenses conocidas como Liberty Head, que circulan desde el siglo XIX en el mercado numismático, mantienen un interés constante entre coleccionistas. Aunque existen numerosas emisiones, los ejemplares catalogados como “Proof” de 10 dólares emitidos en 1869 en Filadelfia son los más demandados, con valores que pueden llegar hasta los US$200 mil.

¿Por qué son valiosas las Liberty Head de US$10?

Cuando Estados Unidos retomó la acuñación de monedas de US$10 en 1838, se adoptó un nuevo diseño conocido como Cabeza de la Libertad (Liberty Head). Este motivo se mantuvo en producción hasta 1907, con ajustes menores en 1839 y con la incorporación del lema “IN GOD WE TRUST” a partir de 1866.

La moneda proof de US$10 de 1869 es extremadamente rara Heritage Auctions

La serie acumuló un volumen significativo de variantes, aunque pocas personas realizaron colecciones completas por fecha y marca de ceca, y menos aún en estado sin circular. A diferencia de otras denominaciones, las de US$10 registraron escasez en calidades elevadas durante el siglo XIX.

Según registros numismáticos obtenidos por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), no se ha formado una colección completa de este tipo en condición sin circular, debido a que gran parte de las emisiones tempranas son difíciles de ubicar en ese estado de conservación.

Asimismo, el interés por estas piezas se concentra en variedades específicas, en especial las que fueron acuñadas bajo el método proof, un factor que aumenta de forma considerable su valor de reventa.

¿Qué es una moneda proof?

Las monedas proof o de prueba utilizan un procedimiento de fabricación distinto al de las piezas de circulación. Su finalidad es la producción de ejemplares destinados a coleccionistas.

Esta se distingue por el acabado de sus superficies: los campos presentan brillo tipo espejo y los relieves muestran un aspecto mate o esmerilado. Este contraste es clave para distinguirlas.

El proceso incluye el uso de cuños pulidos y un número mayor de golpes sobre el cospel, lo que genera una definición más precisa. La acuñación se realiza a menor velocidad y con control de calidad más estricto. Por este motivo, estas piezas suelen venderse encapsuladas y con certificación.

Entre las características distintivas, se observa una coloración media de oro rojizo sobre cada lado Heritage Auctions

Una moneda proof representa un ejemplar limitado dentro de cada año de acuñación y su disponibilidad es reducida. En el caso de la Liberty Head de 1869, se estima que solo se produjeron 25 unidades.

¿Cómo identificar una Liberty Head Proof de 1869 auténtica?

La moneda de US$10 de 1869 presenta características distintivas, que ayudan a identificar una pieza auténtica, como:

Año : 1869.

: 1869. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : Christian Gobrecht.

: Christian Gobrecht. Diámetro : 26,80 milímetros.

: 26,80 milímetros. Peso : 16,70 gramos.

: 16,70 gramos. Tirada : 25 unidades.

: 25 unidades. Composición : 90% oro y 10% cobre.

: 90% oro y 10% cobre. Anverso : muestra el perfil de Liberty rodeado por trece estrellas. La fecha “1869″ se muestra en la parte inferior y la palabra “LIBERTY” aparece en el listón sobre el cabello de la figura femenina.

: muestra el perfil de Liberty rodeado por trece estrellas. La fecha “1869″ se muestra en la parte inferior y la palabra “LIBERTY” aparece en el listón sobre el cabello de la figura femenina. Reverso : presenta un águila heráldica con flechas y una rama en sus garras, rodeada por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y “TEN D.”. Sobre la cabeza del águila, en un listón, está el lema “IN GOD WE TRUST”.

: presenta un águila heráldica con flechas y una rama en sus garras, rodeada por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y “TEN D.”. Sobre la cabeza del águila, en un listón, está el lema “IN GOD WE TRUST”. Efecto proof: presenta en muchos casos un contraste elevado entre campos y relieves. La revisión bajo ampliación permite detectar pequeñas partículas o residuos habituales en el oro, aunque sin marcas profundas.

Estas características técnicas, sumadas a su condición de prueba y a su tirada limitada, convierten a esta moneda en una pieza altamente valorada dentro de la numismática.

Una pieza calificada como PR65 se vendió en Heritage Auctions por US$80.500 Heritage Auctions

Valor de mercado de la Liberty Head Proof

El precio de estas monedas depende de la certificación, el grado de conservación y la demanda puntual en subastas. Una pieza calificada como PR66 fue vendida en Goldberg Auctioneers por US$82.800, mientras que una PR65 alcanzó los US$80.500 en Heritage Auctions.

Sin embargo, la guía de precios de PCGS señalan que los ejemplares en mejores condiciones pueden llegar a alcanzar los US$200 mil. El incremento de valor también responde a la combinación de factores como rareza, número reducido de sobrevivientes y atractivo numismático.