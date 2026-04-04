El Uscis fijó el 2 de octubre como fecha límite para el TPS venezolano: qué deben hacer los afectados

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos enfrenta un punto clave el viernes 2 de octubre. Ese día vencerá la extensión temporal que hoy permite a un grupo de beneficiarios mantener su autorización de empleo y documentación migratoria.

Qué pasará con el TPS para venezolanos

El TPS es un beneficio migratorio que permite a ciudadanos de determinados países permanecer en Estados Unidos de manera temporal cuando existen condiciones que dificultan un retorno seguro, como conflictos, emergencias o situaciones extraordinarias. Entre sus efectos principales están la suspensión de la deportación y la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.

La normativa establece prórrogas automáticas para ciertos permisos de trabajo y documentos asociados

En el caso de Venezuela, el gobierno federal evaluó la continuidad de la designación y adoptó medidas que afectaron especialmente a la extensión correspondiente a 2023.

Sin embargo, el escenario no terminó ahí. Una orden emitida por un tribunal federal en California permitió que un grupo determinado de beneficiarios mantuviera por más tiempo su estatus y sus documentos vinculados al TPS, lo que extendió la vigencia práctica de ciertos permisos hasta octubre.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la continuidad hasta esa fecha depende de la categoría bajo la que cada persona quedó registrada y de los documentos emitidos en su expediente migratorio.

El 2 de octubre marca el fin de la validez de la documentación y la autorización de empleo para un grupo específico de beneficiarios del TPS para Venezuela Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Quiénes son los venezolanos con TPS que mantienen permisos válidos hasta el 2 de octubre

La protección temporal hasta esa fecha no alcanza a todos los venezolanos con TPS. Según la información oficial, el beneficio se mantiene para quienes se reinscribieron bajo la extensión de la designación de Venezuela de 2023 y recibieron documentación con vencimiento fijado para el 2 de octubre de 2026.

Dentro de ese grupo se incluyen personas con documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formulario I-797 o formulario I-94 emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, siempre que esos permisos reflejen la fecha de expiración de octubre de 2026. En esos casos, la autorización sigue siendo válida hasta entonces por efecto de la orden judicial.

Esto significa que quienes estén dentro de esa categoría pueden continuar con sus empleos autorizados y permanencia temporal con la documentación correspondiente. El Uscis también indicó que, en caso de ser necesario, los beneficiarios deben conservar sus notificaciones oficiales para demostrar la validez de su situación ante empleadores o agencias.

Qué pasa después del vencimiento del TPS para venezolanos

Una vez llegada la fecha del 2 de octubre, esos documentos dejarán de tener vigencia, salvo que exista una nueva decisión judicial o administrativa que modifique el panorama. Hasta ahora, la agencia advierte que esta extensión tiene un límite y no constituye una solución migratoria permanente.

La agencia federal remarcó que el TPS no otorga residencia automática ni se transforma por sí solo en green card. Por ese motivo, quienes puedan verse afectados deberán analizar con anticipación otras vías legales disponibles dentro del sistema migratorio estadounidense.

Entre las alternativas mencionadas aparecen la residencia permanente, si la persona reúne condiciones por familia, trabajo u otra categoría legal, así como posibles solicitudes de asilo u otros beneficios migratorios. Cada opción depende del historial migratorio y de los requisitos específicos del caso.