A cuánto se venden los pennies o centavos de dólar en eBay en diciembre 2025

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha producido centavos de dólar, también conocidos como penny, de diferentes tamaños, diseños y composición. Los más destacados fueron aquellos con el retrato de Abraham Lincoln, que en la actualidad mantienen una demanda constante entre coleccionistas. En eBay aparecen publicaciones que evidencian cuánto dinero pueden alcanzar estas piezas, según su variante, año y condición de conservación.

¿Por qué son valiosos los centavos Lincoln?

El centavo de Lincoln, puesto en circulación en 1909, marcó un cambio en la numismática estadounidense al incluir el perfil de un presidente en su anverso. La Casa de la Moneda adoptó este diseño creado por Victor David Brenner con motivo del centenario de Abraham Lincoln.

El penny Lincoln se introdujo en 1909 y continua a día de hoy PCGS

Esta serie se mantiene activa hoy en día, aunque ha tenido diversas alteraciones a lo largo de las décadas, tanto en el reverso como en la composición metálica.

Durante sus primeras etapas, los ejemplares presentaron el conocido diseño de espigas de trigo. Las casas de moneda de Filadelfia, Denver y San Francisco participaron en la producción de estos centavos.

La calidad de acuñación fue variable según el lugar. En general, los ejemplares provenientes de Filadelfia mostraban un acabado más uniforme, mientras que en Denver y San Francisco podían observarse fallas derivadas del desgaste de los cuños.

En 1959, la moneda cumplió 50 años de emisión y se decidió modificar el reverso. Las espigas fueron reemplazadas por la representación frontal del Monumento a Lincoln, por lo que también se incorporó una pequeña figura del presidente sentado en el interior del edificio.

Esta característica generó una de las curiosidades más difundidas entre coleccionistas: la presencia simultánea del mismo personaje en ambos lados de la pieza.

La pieza acuñada en 1975, realizada con una composición de cobre y zinc, representa actualmente la variante más valiosa en eBay PCGS

Cuánto vale un centavo de dólar en eBay

En plataformas de compraventa global como eBay, es posible observar cómo estos centavos ocupan un lugar destacado en la numismática. Los precios varían según la rareza y la variante del ejemplar.

Centavo de 1975 con el Monumento a Lincoln en el reverso : este modelo marca el aniversario del medio siglo desde la primera emisión de la moneda. La presencia de la figura de Lincoln en ambos lados continúa como un elemento distintivo. Este ejemplar aparece en la plataforma por un precio de US$29.110 .

: este modelo marca el aniversario del medio siglo desde la primera emisión de la moneda. La presencia de la figura de Lincoln en ambos lados continúa como un elemento distintivo. Este ejemplar aparece en la plataforma por un precio de . Centavo de 1984 “doble oreja” : este tipo de error de acuñación, resultado de un detalle en el cuño, es considerado de alta demanda dentro del coleccionismo y alcanza en eBay un valor de US$11.644 .

: este tipo de error de acuñación, resultado de un detalle en el cuño, es considerado de alta demanda dentro del coleccionismo y alcanza en eBay un valor de . Centavo de 1990 : caracterizado por su golpe centrado y la ausencia de marca de ceca, esta pieza representa un ejemplo de los cambios en la composición del centavo durante esa década, cuando predominaba el núcleo de zinc. El ejemplar se encuentra publicado por US$1313 .

: caracterizado por su golpe centrado y la ausencia de marca de ceca, esta pieza representa un ejemplo de los cambios en la composición del centavo durante esa década, cuando predominaba el núcleo de zinc. El ejemplar se encuentra publicado por . Centavo de 1983: correspondiente al periodo en el que la Casa de la Moneda ya había adoptado plenamente el núcleo de zinc. Este modelo se vende por US$1164.

La serie Lincoln ocupa un lugar destacado en la numismática debido a factores como su diseño, composición y diseño, entre otros PCGS

¿Qué determina el valor de un penny en el mercado?

La cotización de una moneda depende de un conjunto de factores verificables que pueden ser certificados por servicios profesionales como PCGS y NGC. Entre las condiciones más destacadas se encuentran:

Rareza : fechas con menor tiraje o supervivencia limitada tienden a alcanzar precios más altos.

: fechas con menor tiraje o supervivencia limitada tienden a alcanzar precios más altos. Errores de acuñación : aquellas que presenten características poco comunes o inusuales, producto de una falla en su fabricación. Duplicados, desplazamientos o acuñaciones en planchas equivocadas pueden generar piezas únicas.

: aquellas que presenten características poco comunes o inusuales, producto de una falla en su fabricación. Duplicados, desplazamientos o acuñaciones en planchas equivocadas pueden generar piezas únicas. Estado de conservación : monedas clasificadas en grados altos o que han mantenido su brillo original suelen recibir mayor demanda. Una pieza ordinaria, pero en condición de acuñación sin circular, puede superar en precio a ejemplares raros que hayan sufrido desgaste.

: monedas clasificadas en grados altos o que han mantenido su brillo original suelen recibir mayor demanda. Una pieza ordinaria, pero en condición de acuñación sin circular, puede superar en precio a ejemplares raros que hayan sufrido desgaste. Tirada : el número total de unidades emitidas para un año en específico también es relevante. Aquellas variantes con menos ejemplares disponibles serán las que alcancen los precios más altos.

: el número total de unidades emitidas para un año en específico también es relevante. Aquellas variantes con menos ejemplares disponibles serán las que alcancen los precios más altos. Composición : el cambio de metal presenta piezas con características únicas en determinadas fechas que son muy buscadas por coleccionistas.

: el cambio de metal presenta piezas con características únicas en determinadas fechas que son muy buscadas por coleccionistas. Diseño: en el caso de las monedas Lincoln, sufrió varias modificaciones en su diseño a lo largo de sus años de emisión, lo que otorga más variantes para aquellos que busquen completar una colección de los centavos estadounidenses.

Finalizó la producción del centavo de dólar en Estados Unidos

Después de más de 230 años de historia, la producción del famoso penny llegó a su fin. El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) el cese de la acuñación de nuevas monedas de un centavo, tras argumentar que el costo de fabricarlas superaba su valor nominal.

El fin de los llamados "pennies" es parte de una determinación del gobierno de Donald Trump Michael Santiago -AFP

La Casa de la Moneda en Filadelfia, que fabricó la primera pieza de esta denominación en 1793, acuñó su último ejemplar en circulación el miércoles 12 de noviembre.

Aunque el centavo representó el 57% de la producción total de la Casa de la Moneda en el año fiscal 2024, miles de millones de ellos se encuentran hoy en día en cajones, frascos o son coleccionados, y rara vez son esenciales para las transacciones financieras modernas.

A pesar del cese de la producción, el USDT confirmó que la moneda de un centavo mantendrá su legalidad. Se estima que hay alrededor de 300 mil millones en circulación.