Llega el día: cómo avanza Venezuela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

La selección de Venezuela aún tiene posibilidades de obtener un pase directo al Mundial 2026. Las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español) están cerca de concluir y, con Argentina, Ecuador y Brasil ya clasificados, todavía quedan tres boletos en juego que se definirán en las últimas fechas.

Cómo está la tabla de las Eliminatorias mundialistas de Conmebol

Hasta la jornada 16 de las Eliminatorias, Argentina se mantiene como líder con 35 puntos, con una diferencia de 10 unidades sobre el segundo y tercer lugar, Ecuador y Brasil, con 25 puntos cada uno. La clasificación para el Mundial 2026 se decidirá en las dos últimas fechas, de acuerdo con Olympics.

Venezuela disputará las últimas dos jornadas de la eliminatoria contra Argentina y Colombia (X/ @FVF_Oficial) (X/ @FVF_Oficial)

Los tres primeros lugares de la tabla de posiciones de las Eliminatorias de la Conmebol ya tienen asegurado su clasificación a la Copa Mundial 2026: Argentina, Brasil y Ecuador.

Los otros tres boletos directos para la justa global se definirán en las últimas jornadas. De momento, Uruguay, Paraguay y Colombia ocupan esos lugares, mientras que Venezuela se mantendría en la zona de repechaje para luchar por un pase en el torneo intercontinental.

La tabla de posiciones, hasta la primera semana de septiembre de 2025 se mantiene de la siguiente forma:

Venezuela cuenta con el pase al repechaje de FIFA a falta de dos jornadas por jugarse (X/@fifaworldcup_es)

“La Vinotinto” se encuentra en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos, por lo que necesita ganar sus dos encuentros (vs. Argentina y Colombia) para poder asegurar su pase directo, sin tener que llegar a la instancia del repechaje.

Cuándo son los siguientes partidos de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias de la Conmebol están a punto de concluir para determinar a los seis equipos de la región que estarán en el Mundial del próximo año. Tan solo quedan por jugar dos fechas, con prácticamente todos los boletos asegurados.

La escuadra venezolana recibe a Colombia el próximo 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

Venezuela aún podría meterse entre las primeras seis posiciones de la tabla sudamericana, para así arrebatarle el boleto a Colombia. Sin embargo, la Vinotinto tiene dos pruebas muy duras para lograrlo, ya que se enfrenta a los albicelestes encabezados por Messi, y a los colombianos, quienes no dejarán que les quiten el sueño mundialista.

En caso de que Venezuela no logre escalar entre los seis primeros, aún podría llegar a la justa mundialista de quedarse en su actual séptimo escaño, ya que estaría en la zona de repesca para una última oportunidad de asistir a la Copa Mundial.

Los siguientes partidos de la Vinotinto y del resto de las selecciones en septiembre son:

Fecha 17: jueves 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Argentina vs. Venezuela: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Uruguay vs. Perú: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Colombia vs. Bolivia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Brasil vs. Chile: 20:30 (hora del Este de EE.UU.)

Fecha 18: martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina: 19:00 (hora del Este de EE.UU.)

Chile vs. Uruguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Bolivia vs. Brasil: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Venezuela vs. Colombia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Perú vs. Paraguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Quién pasa al repechaje por parte de Sudamérica

Para las selecciones sudamericanas, únicamente un equipo de la región puede pasar al repechaje intercontinental para continuar con la esperanza de llegar al Mundial 2026, cuyos duelos de semifinal y final se llevarán a cabo en marzo del siguiente año, posiblemente en México.

Venezuela aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar de manera directa (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

Por ahora, Venezuela se encuentra en esa única posición para llegar a la repesca, y podría lograrlo de mantenerse en la séptima posición de la tabla de las eliminatorias de Conmebol, aunque Bolivia podría dar la sorpresa ya que está solo un punto por debajo.