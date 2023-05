Llegan al altar sin los votos de casamiento y se los piden a la inteligencia artificial

escuchar

Un experto en matrimonios reveló que cada vez es más común que los futuros esposos redacten sus votos de casamiento con Inteligencia Artificial (IA). Si bien algunas personas son capaces de escribir sin problema sus promesas, comentó, a otras se les dificulta expresar sus sentimientos y deciden tomar una alternativa tecnológica. Para evitar problemas, recomendó a los futuros esposos ser responsables para elegir las palabras adecuadas.

Greg Smalley, vicepresidente de matrimonio y familia de la organización cristiana Focus on the Family, en Colorado, declaró para Fox News que no es perjudicial utilizar herramientas como ChatGPT para generar los votos de casamiento, sino que se trata de una alternativa que debe funcionar solo como apoyo. Si se toma de forma íntegra, ”habría una falta de responsabilidad personal”. El especialista instó a las parejas a “comprender qué es lo que aceptan y pensar qué hay realmente dentro de los votos para dirigir y asimilar su significado”.

Un experto en matrimonio asegura que no es malo usar IA para las promesas del casamiento, aunque con responsabilidad Unsplash

Una vez que se tenga el discurso generado por la IA, los futuros esposos deberán responder a la pregunta “¿Cuáles de estas cosas son importantes y quiero transmitirle a mi pareja?”, señaló. Enfatizó en que era válido agregar momentos divertidos, pero que también era “vital recordar la esencia de esas palabras”.

La plataforma de ChatGPT aconseja emplear estas frases en los votos de casamiento: “Que estas palabras queden grabadas para siempre”; “Prometo amarte y cuidarte incondicionalmente”; “Prometo tomarte de la mano con fuerza, ser tu ancla y tu refugio”; “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”; “En este día, doy gracias al destino por habernos unido y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida”, entre otras.

El abogado que usó ChatGPT durante un juicio

La IA cobró gran popularidad durante los últimos meses. Las personas no solo la utilizan para aspectos personales como los votos de casamiento o ensayos escolares. Se han registrado situaciones en las que ChatGPT ha estado involucrado en entornos de trabajo. Tal es el caso de un abogado de Nueva York, que admitió haber usado la herramienta para una investigación legal, acontecimiento calificado como “sin precedentes” por un juez del estado, según consignó BBC.

Peter LoDuca defendía a un hombre que demandó a una aerolínea por una supuesta lesión personal. Por eso, su equipo presentó un escrito donde citó otros casos similares, con el objetivo de demostrar que la demanda de su cliente debía proseguir. No obstante, los abogados de la aerolínea no lograron detectar ninguna de las situaciones que se mencionaron y se lo hicieron saber al juez a cargo de la disputa legal.

Los abogados que usaron ChatGPT para un juicio deberán asistir a una audiencia para explicar por qué no deben ser sancionados Unsplash

Luego de varias presentaciones, trascendió que la investigación no había sido preparada por LoDuca, sino por un colega suyo, quien utilizó ChatGPT para buscar casos parecidos. No obstante, estos no eran verídicos. El implicado dijo lamentar “mucho” haber confiado en la IA y aseguró que “no sabía que su contenido podía ser falso”. Ahora, ambos abogados fueron citados a una audiencia programada para el próximo 8 de junio, en la que tendrán que defender la razón por la que no deberían ser sancionados.

