Mostró una particular diferencia entre los inodoros de Estados Unidos e Inglaterra y generó muchas reacciones

escuchar

Es muy común que cuando alguien se muda a otro país, lo primero en lo que se fija es en las diferencias culturales que hay con su nación de origen, ya que muchas veces se cree que todos comparten las mismas características y no es así.

Una mujer procedió no sólo a comparar las costumbres, sino también los baños de Estados Unidos e Inglaterra, donde ahora vive. Allí encontró varias diferencias y una en particular llamó mucho la atención de los usuarios de TikTok, que convirtieron el video en viral.

Jackie Todd se unió a la tendencia de comparar países e hizo un video para hablar del tema. “Los baños son realmente diferentes, este es un baño inglés y este es uno americano”, dijo mientras mostraba cómo era cada uno en su cuenta @jackietodd_. Al parecer, un detalle le causó extrañeza.

“El nivel del agua es mucho más bajo en un inodoro inglés y en lugar de una manija para descargar, hay un pequeño botón en la parte superior. Ah, y en lugar de referirse a él como un baño, por lo general solo lo llaman ‘retrete’ o simplemente ‘inodoro’”, dijo la tiktoker.

Los escusados de EE.UU. vs los de Reino Unido

Aunque también declaró que es un caso particular y que ella quiso mostrar lo que personalmente vivió en territorio británico, por eso no descarta que otros tengan una realidad diferente: “Estos son específicos para mi casa y otras en mi área. No todos los del Reino Unido deben ser así”, puntualizó.

Las otras diferencias entre un baño de Estados Unidos y uno de Inglaterra

Además de los inodoros, la tiktoker también enumeró otras situaciones que le llamaron fuertemente la atención. Según comentó, ya se acostumbró a ellas, pero al comienzo le resultó bastante molesto e incómodo el proceso de adaptación.

Por ejemplo, hay muy pocas -o nulas- conexiones en las que se pueden conectar aparatos eléctricos en los baños, por lo que para usar la plancha de pelo tiene que enchufar una extensión o realizar esa tarea en el living.

Además, también destacó que los botones para encender la luz eléctrica del baño suelen estar del lado de afuera. Ahí nomás demostró que cualquier persona puede pasar por fuera de la habitación y apagarla, mientras hay alguien adentro.

Así son los inodoros de Reino Unido, según el video @jackietodd_/TikTok

Después de que el video de Jackie se viralizó, la comunidad virtual de TikTok lanzó sus propias interpretaciones y opiniones. Algunos le dieron la razón, pero otros argumentaron que lo que ella vio son aspectos normales en las ciudades.

“Todo es mejor en Reino Unido”, “Ese nivel de agua americano es una locura”, “Hay mucha agua en el inodoro”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas. Algunos de ellos consideraron que era erróneo colocar mucho líquido en el retrete, ya que el momento en que alguien tuviese que usarlo, se salpicaría el cuerpo: “El splash back”, así llamó una usuaria al efecto del peso que cae en el agua y moja todo lo que está a su alrededor.

LA NACION