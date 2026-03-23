Llegó la primavera pero siguen las nevadas: ¿cuándo cambiará el panorama en Estados Unidos?

Mientras un frente frío avanzará sobre el este de Estados Unidos y llevará lluvias y condiciones más frescas, el oeste experimentará una pausa momentánea antes de un nuevo repunte del calor extremo. En paralelo, algunas zonas podrían registrar tormentas aisladas, aunque sin fenómenos severos generalizados.

Un frente frío marcará el pulso en el este de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío continuará desplazándose hacia el sur durante este lunes a través de las regiones central y oriental del país norteamericano, lo que impulsará un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

El NWS monitorea el desplazamiento de un sistema frontal hacia el sur que, tras su paso, consolidará un sistema de alta presión con condiciones secas en el Atlántico medio hacia mediados de semana NWS

A medida que este sistema avance, se prevé que las lluvias y tormentas que afectaron previamente al Atlántico medio lleguen a su fin durante la mañana, lo que generará un período más seco que se extenderá hasta mediados de semana en gran parte del territorio.

El mismo NWS anticipa que, tras el paso del frente, se consolidará un sistema de alta presión que favorecerá la estabilidad atmosférica. Sin embargo, no todas las áreas quedarán completamente libres de precipitaciones.

En Florida, por ejemplo, el frente tenderá a estancarse durante la noche, lo que permitirá la persistencia de algunas lluvias aisladas. Asimismo, en la región de los Grandes Lagos, perturbaciones en niveles altos de la atmósfera podrían generar episodios puntuales de precipitaciones entre martes y miércoles.

Tormentas aisladas, pero sin riesgo severo

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que, si bien podrían desarrollarse tormentas eléctricas durante la jornada, estas no alcanzarían niveles de severidad.

En particular, las áreas comprendidas entre el este de Georgia y el extremo sureste de Virginia tendrán mayores probabilidades de registrar actividad convectiva durante la tarde.

Según el informe, la inestabilidad atmosférica será limitada y dependerá en gran medida de la humedad disponible en las capas bajas de la atmósfera. A esto se suman otros factores que jugarán en contra del desarrollo de tormentas intensas, como la debilidad de los vientos en altura y la escasa diferencia térmica vertical.

En consecuencia, aunque podrían observarse algunos desarrollos tormentosos, no se esperan eventos organizados ni peligrosos.

A pesar de la estabilización general, el frente tenderá a estancarse sobre Florida durante la noche, lo que permitirá la persistencia de lluvias aisladas, mientras que en Georgia y Virginia se espera actividad convectiva limitada durante la tarde SPC

Secuelas del sistema del fin de semana

El inicio de la semana estará influenciado por las consecuencias de un sistema de tormentas que afectó al este del país norteamericano durante el domingo. Según Fox Weather, este fenómeno avanzó rápidamente y dejó a su paso lluvias intensas y tormentas severas, especialmente en el valle de Ohio y el Atlántico medio.

Durante ese episodio, el granizo de gran tamaño y los vientos dañinos fueron las principales amenazas, con zonas como Pensilvania ubicadas en el núcleo de mayor impacto. Para este lunes, los efectos residuales de ese sistema aún se harán sentir en varias regiones.

En el noreste, particularmente en sectores de Massachusetts y el área de Boston, se espera un ambiente frío con condiciones propicias para chaparrones de nieve durante la mañana.

Aunque no se prevén acumulaciones significativas, algunos episodios más intensos podrían generar una ligera cobertura sobre superficies y reducir la visibilidad de forma momentánea.

En sectores de Massachusetts y el área de Boston, se registra un ambiente frío con condiciones propicias para nevadas breves durante la mañana Kiichiro Sato - AP

Más al sur, a lo largo del corredor de la I-95 desde Nueva York hasta Filadelfia y partes del Atlántico medio, predominarán los cielos nublados con lluvias débiles o lloviznas intermitentes antes de una mejora gradual hacia el final del día.

El calor volverá con fuerza a mitad de semana

Mientras el este experimenta un respiro térmico, el panorama en el oeste y centro del país norteamericano será completamente opuesto. AccuWeather advierte que, aunque este lunes habrá una leve moderación del calor, las temperaturas seguirán ubicándose entre 10 y 20°F por encima de los valores históricos en varias regiones, especialmente en el suroeste.

El alivio será breve. Hacia el martes y miércoles, el fortalecimiento de un sistema de alta presión impulsará un nuevo incremento térmico, con máximas que podrían situarse entre 25 y 35°F por encima de lo normal en sectores del centro y el oeste intermontañoso.

El meteorólogo Bill Deger señaló que “decenas de récords diarios y absolutos de marzo ya fueron superados”, entre los que destacó registros extremos como 108°F (42°C) en Palm Springs y 105°F (41°C) en Phoenix. Este patrón cálido no solo persistirá, sino que se expandirá hacia el este en el transcurso de la semana.

Cambios en el oeste: más precipitaciones en camino

En contraste con el calor dominante, el oeste también verá modificaciones en las condiciones meteorológicas en los próximos días. El NWS prevé que el tiempo seco de este lunes dará paso a un aumento de las probabilidades de precipitación en el noroeste a partir del martes.

Esto se deberá a la aproximación de un sistema de baja presión proveniente del Pacífico, que ingresará a tierra entre la noche del martes y el miércoles. Este fenómeno llevará precipitaciones generalizadas desde la costa hasta las Montañas Rocosas del norte, con lluvias en zonas bajas y nevadas en elevaciones más altas.