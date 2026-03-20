Ola de calor en el oeste y tormentas en el este: cómo estará el clima este fin de semana en EE.UU.

El inicio de la primavera en Estados Unidos llegará acompañado por un escenario meteorológico complejo. Mientras una inusual ola de calor se afianzará en amplias regiones del oeste y comenzará a expandirse hacia el centro, otras zonas experimentarán episodios de tormentas, precipitaciones invernales e incluso condiciones propicias para incendios.

Ola de calor histórica y en expansión en el oeste de Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una potente dorsal en niveles medios y altos de la atmósfera dominará gran parte del territorio durante los próximos días, lo que favorecerá condiciones cálidas y secas en extensas áreas del país norteamericano.

Las temperaturas máximas en las zonas desérticas y el suroeste alcanzarán valores extremos de entre 32°C y 38°C (90°F a 100°F) Damian Dovarganes - AP

Este patrón sostendrá una ola de calor inusualmente intensa para marzo, que no solo persistirá en el oeste, sino que también se expandirá hacia la región central durante el fin de semana.

En el suroeste, los valores máximos alcanzarán los 90°F a 100°F (32°C a 38°C), mientras que en el oeste intermontañoso se ubicarán en los 80°F (27°C). En las Grandes Llanuras, el rango será amplio, con máximas que irán desde los 70°F hasta los 90°F (21°C a 32°C).

El calor no dará tregua ni siquiera durante la noche, ya que las temperaturas mínimas también se mantendrán muy elevadas. Esta falta de alivio térmico aumentará el riesgo de impactos en la salud, especialmente entre poblaciones vulnerables o personas sin acceso a sistemas de refrigeración adecuados.

Riesgo de incendios en aumento: viento, baja humedad y aire seco

El mismo patrón atmosférico que impulsará el calor extremo también generará condiciones favorables para incendios forestales en distintas áreas. El NWS advierte que desde las Montañas Rocosas centrales hasta las Llanuras centrales y del sur persistirán condiciones de riesgo elevado a crítico, al menos hasta el sábado.

La combinación de baja humedad relativa, aire extremadamente seco y vientos intensos descendentes desde las Montañas Rocosas ha generado un escenario de peligro crítico para la propagación de incendios NWS

Este escenario estará impulsado por la combinación de aire muy seco, baja humedad relativa y vientos intensos descendentes desde las Montañas Rocosas. Estas ráfagas favorecerán la rápida propagación del fuego y un comportamiento extremo de los incendios en caso de que se inicien focos.

Si bien se espera una leve mejora en las condiciones hacia el domingo, los especialistas anticipan que el riesgo volverá a incrementarse a comienzos de la próxima semana, lo que mantiene la preocupación en estas regiones.

Tormentas y clima severo en el este de Estados Unidos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus sus siglas en inglés) señala que durante este viernes se desarrollarán tormentas eléctricas en sectores del valle superior del río Ohio, con posibilidad de que algunas se vuelvan fuertes o localmente severas hacia la tarde y la noche.

De acuerdo con el organismo, el avance de un frente frío y la interacción con aire más cálido y húmedo favorecerán el desarrollo de convección dispersa. Aunque la humedad disponible será limitada, el calentamiento diurno y la presencia de vientos intensos en altura permitirán la formación de tormentas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha alertado sobre el desarrollo de tormentas eléctricas severas en Ohio y Pensilvania SPC

El principal riesgo asociado será la presencia de ráfagas de viento intensas, con potencial para alcanzar niveles severos, además de granizo marginal. Estas condiciones afectarán principalmente áreas del este de Ohio y Pensilvania, extendiéndose progresivamente hacia el sureste antes de debilitarse con la pérdida de calor durante la noche.

Precipitaciones invernales y lluvias

En paralelo, el NWS anticipa que sistemas de baja presión se desplazarán por el borde norte de la dorsal, lo que generará episodios de precipitación en distintas regiones.

El primero de estos sistemas provocará una mezcla invernal en la zona norte de los Grandes Lagos, con posibilidad de lluvias engelantes durante la mañana del viernes que podrían generar acumulaciones ligeras de hielo. Más hacia el este, en Nueva Inglaterra, se prevé la caída de nieve, especialmente en zonas elevadas, donde las acumulaciones serán más significativas.

Además, las áreas ubicadas a sotavento del Lago Superior también podrían registrar nevadas durante la jornada y la noche. Este patrón se repetirá con un segundo sistema entre el sábado y la mañana del domingo, lo que prolongará las condiciones invernales en estas regiones.

Mientras el sur experimenta calor veraniego, el borde norte de la dorsal atmosférica facilitará episodios de mezcla invernal y lluvias engelantes durante la mañana del viernes NWS

Suba de temperaturas en el noreste y medio oeste

Por su parte, AccuWeather destaca que el ingreso de aire cálido comenzará a sentirse con mayor intensidad en el Medio Oeste y el noreste hacia el fin de semana, como parte de un patrón típico de primavera caracterizado por bruscos cambios térmicos.

En ciudades como Minneapolis, las temperaturas ascenderán hasta los 70°F (21°C) durante el sábado, con posibilidad de igualar o superar récords históricos. En Chicago y Detroit, los valores se ubicarán en torno a los 60°F (16°C) a 65°F (18°C), lo que marcará un fuerte contraste respecto a los días previos, cuando el frío había sido predominante.

En Chicago subirán las temperaturas con el inicio de la primavera (imagen ilustrativa generada con IA) Imagen generada con IA

Más al sur, en Cincinnati, las máximas alcanzarán los 70°F (21°C) ya desde el viernes, mientras que en Nashville el ambiente será aún más cálido, con registros que treparán a los 80°F (27°C) durante el fin de semana, en niveles más propios del verano que del inicio de la primavera.

En el noreste, el ascenso térmico encontrará algunas limitaciones debido a la persistencia de aire frío en el este de Canadá, la nubosidad y la influencia del océano Atlántico. Aun así, se espera una mejora progresiva.

En Washington D.C., las temperaturas alcanzarán cerca de 70°F (21°C) el viernes y podrían acercarse a los 80°F (27°C) el domingo. En Nueva York, el termómetro marcará unos 50°F (10°C) hoy, subirá a 60°F (16°C) el sábado y superará los 60°F (16°C) al día siguiente, aunque con nubosidad y algunas lluvias pasajeras.

Más al norte, en Boston, el calentamiento será más moderado, con valores cercanos a 50°F (10°C) el viernes y máximas en el rango de los 50°F (10°C a 15°C) durante el fin de semana.