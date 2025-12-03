Las revelaciones de Emma Coronel sobre su vida con el Chapo Guzmán: “No me hablaba de su trabajo”
La modelo cuenta cómo inició su vínculo con el narcotraficante y de qué manera era su convivencia
- 3 minutos de lectura'
Emma Coronel rompió el silencio en el nuevo documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, estrenado el pasado 29 de noviembre. En la producción revela cómo fue su vínculo sentimental con su exesposo Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa.
Punto por punto: cómo la modelo conoció al Chapo Guzmán
La exreina de belleza estadounidense conoció al excapo narco cuando tenía 17 años. Según su testimonio, él le consultó si sabía quién era. Ella le respondió que no tenía manera de saberlo porque no contaba con televisor en su casa. “Era muy niña”, dijo en el documental.
Durante su relación, él nunca la visitaba a su casa. En ese sentido, ella solía viajar a la sierra donde estaba Guzmán los fines de semana bajo un mismo operativo silencioso: dejar teléfonos, cambiar autos y entrar por rutas distintas.
Aunque para el mundo era conocido como el “Chapo”, para Emma era “su amor”. Durante su vínculo, la modelo asegura nunca haber sido testigo de los crímenes de su pareja, pese a que en ese entonces el narcotraficante era buscado por las autoridades. “No me hablaba de su trabajo, no le pregunté al respecto ni lo vi mientras trabajaba”, dijo.
Las preguntas que incomodaron Emma Coronel
En el documental, el entrevistador le plantea dos preguntas a Coronel en relación con las fugas del narcotraficante: “¿Tú sabías que se iba a escapar?, ¿Cómo fue primera vez que te enteraste de que se había escapado?“.
La primera reacción de Coronel a la primera pregunta fue silencio. Con la segunda consulta, desconectó el micrófono de manera súbita y preguntó si seguían grabando. Al regresar su imagen a cuadro, se escucha una voz en off donde estipula que la joven sigue bajo probatoria, por lo que temía responder algo que la perjudicara.
Dónde se puede ver el documental de Emma Coronel
El especial fue lanzado por la cadena estadounidense Oxygen, conocida por su catálogo de crímenes. La producción se estrenó como un documental exclusivo el 28 de noviembre. Ahora también se encuentra disponible en la plataforma Peacock.
De momento, el documental tuvo su estreno solo para Estados Unidos y no se emite en México en ninguna plataforma. Se prevé que más adelante el documental tenga distribución en nuestro país.
La investigación fue producida Maxine Productions (Sony Pictures Television), en asociación con Hangtime International Pictures, con Ted Bourne como director y varios ejecutivos —Mary Robertson, Frida Torresblanco, Ted Bourne, Eric Laufer, Cameron Penn y Noah Evans— como productores ejecutivos, según consignó El Financiero.
Quién es Emma Coronel
Emma Coronel nació en 1989 en Santa Clara, una pequeña ciudad de California ubicada a unas 46.6 millas (75 kilómetros) al sudeste de San Francisco.
La joven asegura que su familia siempre se dedicó a la agricultura, aunque su padre, Inés Coronel Barrera, y su hermano Inés Omar fueron sentenciados a prisión por presuntos vínculos con El Chapo.
