Revés contra Elon Musk: un juez federal quiere obligar al DOGE a mostrar un registro de sus “operaciones secretas”

Un juez federal ordenó al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por Elon Musk, que haga públicos los registros de sus operaciones caracterizadas por un “secreto inusual”. La decisión representa un revés para la administración de Donald Trump, quien argumentó que esa área no estaba sujeta a las leyes de transparencia.

El fallo judicial y su impacto en la transparencia del área que maneja Elon Musk

El juez Christopher Cooper, de la Corte Distrital de Washington, determinó en su fallo que el DOGE "probablemente" esté sujeto a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), una legislación que permite al público acceder a registros de agencias gubernamentales.

El DOGE, liderado por Elon Musk, enfrenta una demanda por opacidad en sus operaciones, entre las cuales se incluyen despidos masivos y reestructuraciones de agencias federales Jose Luis Magana - FR159526 AP

Esta decisión se produjo en respuesta a una demanda presentada por el grupo de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que busca obtener información sobre el papel del DOGE en los despidos masivos y la reestructuración de agencias federales durante la segunda administración de Trump.

El juez destacó que el organismo ejerce una “autoridad independiente sustancial”, mucho mayor que otros componentes de la Oficina Ejecutiva del Presidente. Según el magistrado, el área no solo evalúa programas federales, sino que tiene el poder de “reconfigurarlos drásticamente e incluso eliminarlos por completo”.

A su vez, Cooper señaló que las operaciones del DOGE estuvieron marcadas por un “secreto inusual”. Entre las prácticas cuestionadas se incluyen el uso de servidores externos, la negativa de los empleados a identificarse ante funcionarios de carrera y la utilización de una aplicación cifrada para comunicaciones internas.

El impacto que tuvo la decisión del juez sobre la transparencia del DOGE

Donald Sherman, director ejecutivo y consejero principal de CREW, celebró la decisión del juez. “Ahora más que nunca, los estadounidenses merecen transparencia en su gobierno”, afirmó en un comunicado recuperado por Reuters.

La Ley de Libertad de Información (FOIA) aplica al DOGE, según el juez Cooper, quien determinó que el departamento debe rendir cuentas al público J. Scott Applewhite - AP

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca criticó el fallo, al argumentar que el juez tiene un “malentendido sobre cómo funciona el DOGE” y expresó su expectativa de que Cooper revierta su decisión una vez que comprenda correctamente la estructura del departamento.

La demanda de CREW fue presentada el 20 de febrero, después de que sus solicitudes de información bajo la FOIA fueran ignoradas. El grupo buscaba acceder a comunicaciones internas, como correos electrónicos y memorandos, relacionados con las operaciones del DOGE.

Aunque el juez no ordenó la liberación inmediata de los registros, sí estableció un calendario acelerado para su producción. Cooper pidió a la administración que presente un informe de estado antes del 20 de marzo y ordenó a las partes que propongan un cronograma para la producción gradual de los registros antes del 27 de marzo.

El DOGE ejerce una "autoridad independiente sustancial", con poder para reconfigurar o eliminar programas federales, según el fallo judicial Archivo

Por qué es necesario que Musk libere la información del DOGE

La decisión del juez llega en un momento crítico, ya que el Congreso debatirá la legislación de financiamiento gubernamental, que debe aprobarse antes del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno. CREW argumentó que la información solicitada es esencial para informar este debate, dado el “poder sin precedentes” que ejerce el DOGE.

Por su parte, Cooper también ordenó al DOGE que preserve todos los registros que puedan ser relevantes para las solicitudes de CREW, al citar la posibilidad de que los representantes del departamento “no comprendan plenamente sus obligaciones de preservar registros federales”.

Según el análisis del magistrado, el organismo operó bajo un manto de secretismo desde su creación. Así, el caso sienta un precedente importante para garantizar que las agencias gubernamentales rindan cuentas ante la ciudadanía.