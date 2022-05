Los 10 mejores hoteles de Estados Unidos en 2022, según Tripadvisor

Cada año, Travelers’ Choice de Tripadvisor realiza sus premios anuales para clasificar los mejores hoteles del mundo, que abarcan seis continentes y 90 países, para así recomendar a los viajeros los mejores destinos y playas. Este 2022, Estados Unidos no entró en el top 10, pero sí tiene muchos lugares de alojamientos que son dignos de reconocimientos porque fueron reseñados por turistas y locales y lograron formar así parte de sus mejores sugerencias para disfrutar de unas buenas vacaciones.

“Sabemos que no hay un enfoque único para la planificación de viajes. Algunos viajeros buscan estancias, desde hoteles en cuevas hasta bungalows sobre el agua, mientras que otros prefieren un pintoresco B&B”, dijo Kanika Soni, directora comercial de Tripadvisor, en un comunicado de prensa enviado a CNN Travel, al hablar sobre los ganadores de este año.

Los 10 mejores hoteles de Estados Unidos en 2022

La lista de las principales recomendaciones en el país norteamericano la encabeza The Mark Hotel, un popular recinto de hospedaje para las celebridades en la ciudad de Nueva York. Se trata de un edificio de casi 100 años de antigüedad, pero que por dentro tiene un estilo contemporáneo: “Se encuentra en un hermoso edificio emblemático de 1927, pero, por dentro, ha sido completamente reimaginado y se le ha dado una nueva vida e identidad para el siglo XXI”, según Tripadvisor.

Es la primera vez que este hotel aparece en los premios, dado que el año pasado el Mint House, también de Nueva York, fue el número uno de la lista. Este 2022, esa misma ciudad arrasó entre los premiados de Estados Unidos, llevándose tres posiciones y solo quedaron siete para el resto del país. A continuación, la lista completa:

1. The Mark Hotel: Nueva York

The Mark Hotel fue designado como el mejor de Estados Unidos Tripadvisor

2. Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection: Aspen, Colorado

Para todos los viajeros que les gusta el arte Tripadvisor

3. Trump International Hotel Washington: Washington

4. The Lodge at Woodloch: Hawley, Pennsylvania

Sin duda el lugar perfecto para un día de relajación Tripadvisor

5. Mint House at 70 Pine: Nueva York

La decoración suele ser uno de los fuertes de este hotel Tripadvisor

6. Sage Lodge: Pray, Montana

El ambiente cálido que se vive en este alojamiento es único Tripadvisor

7. Hotel Emma at Pearl: San Antonio, Texas

Cientos de viajeros le dieron buena reseña y ahora se encuentra en el top 10 Tripadvisor

8. The Towers at Lotte New York Palace: Nueva York

Uno de los tres hoteles de Nueva York que apareció en la lista Tripadvisor

9. The Oxford Hotel: Bend, Oregón

Con un toque antiguo, sus habitaciones son muy cómodas Tripadvisor

10. The Standard Spa, Miami Beach: Miami Beach, Florida

Si de playa estamos hablando, Miami y este hotel son el lugar correcto Tripadvisor

¿Cómo se elige a los hoteles ganadores?

Los premios Travelers’ Choice Best of the Best utilizan como referencia para elegir a los ganadores de cada categoría la calidad de cada establecimiento, así como la cantidad de opiniones de los viajeros que se han hospedado en cada lugar y que han dejado sus calificaciones a través de Tripadvisor.

El ranking global

Al ser cuestionados por CNN sobre por qué Estados Unidos no entró entre los ganadores a nivel mundial, la compañía respondió que realmente la competencia es muy fuerte, ya que se evalúan miles de hoteles en todo el mundo: “Como puede imaginar, con millones de hoteles de todo el mundo en Tripadvisor, la competencia es extremadamente dura. En general, únicamente lo más granado -menos del 1%- es premiado como lo Mejor de los Mejores”, respondió Tripadvisor.

Y, respecto a si los hoteles del país son elegibles, la marca aseguró que sin duda hay hoteles en todos los países que podrían ser merecedores de un premio, pero que en esta ocasión Estados Unidos no estuvo cerca: “Para confirmar, los hoteles en todos los países son elegibles para ser el mejor en el mundo en todas las subcategorías. The Mark no entró en el Top 25 del mundo”.