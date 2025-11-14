Los 5 mejores SUV híbridos para comprar en Estados Unidos por menos de 25.000 dólares
Estos vehículos utilitarios deportivos son demandados por los conductores estadounidenses por su eficiencia y ahorro en el consumo
- 3 minutos de lectura'
Los autos SUV híbridos adquirieron gran popularidad en Estados Unidos debido a su amplio espacio, una mayor eficiencia y funciones específicas que se encuentran entre las preferencias de los conductores. Un reciente análisis destacó los cinco mejores vehículos que cuestan menos de 25.000 dólares.
Cuáles son los cinco SUV híbridos que se consiguen por menos de US$25.000 en EE.UU.
Estos modelos de SUV híbridos cuentan con un motor a combustión interna de gasolina o diésel y otro eléctrico, que potencian la eficiencia y facilitan la conducción en diferentes terrenos, especialmente el urbano, con un menor consumo. En el mercado automotriz estadounidense, se ofertan cinco vehículos por un precio de hasta US$25.000 con estas características.
Un informe detallado por AP y basado en las publicaciones de Edmunds destacó los siguientes cinco SUV híbridos en EE.UU. debido a su precio en el mercado de segunda mano:
- Ford Escape 2024: por US$23.950, cuenta con cuatro puertas con tracción integral, un motor turbo de tres cilindros y 1,5 litros, y transmisión automática de ocho velocidades. El consumo es de 45 kilómetros por litro combinados.
- Honda CR-V 2023: por US$23.698 y de cuatro puertas, presenta un motor turbo de cuatro cilindros y 1,5 litros. El consumo es de 48 km/l combinados.
- Hyundai Tucson 2024: por US$21.390, su versión Limited cuenta con cuatro puertas con tracción integral y un motor de cuatro cilindros y 2,5 litros. Su consumo es de 40 km/l combinados.
- Kia Niro 2025: por US$24.905, cuenta con cuatro puertas y un motor de cuatro cilindros y 1,6 litros, con transmisión manual de seis velocidades. Su consumo es de 78,8 km/l combinados.
- Toyota RAV4 2022: por US$22.200, presenta tracción integral y un motor de cuatro cilindros y 2,5 litros. Su consumo es de 46 km/l combinados.
Cuáles son las características generales de los autos SUV híbridos
Este tipo de vehículos se encuentran en auge en el mercado estadounidense debido a diversos factores, entre los que se encuentran:
- Poseen frenado regenerativo: el motor eléctrico coopera en la recarga de la batería cuando el auto frena o desacelera, lo que permite una menor frecuencia de necesidad de enchufado en los autos recargables.
- No hacen ruido: presenta una función de conducción silenciosa a bajas velocidades o en el modo eléctrico.
- Son más ecológicos: emiten menos contaminantes o de bajas emisiones durante el manejo.
- Cuentan con mayor espacio: generalmente, los autos SUV presentan una mayor altura con respecto al suelo y tienen un amplio espacio interior para los pasajeros y el conductor, además de en el baúl.
- Tecnología: cuentan con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, pantallas multimedia y conectividad a Apple CarPlay y Android Auto.
Los autos SUV híbridos más valorados en Estados Unidos y sus precios
La plataforma publicó un ranking de los 10 mejores vehículos para 2025-2026, entre los que destacaron cuatro híbridos, aunque algunos presentan costos superiores a los US$25.000. El listado fue conformado por:
- Hyundai Kona 2026 (puesto 1): entre US$25.350 y US$34.150.
- Kia Niro Hybrid 2025 (puesto 2): entre US$26.990 y US$35.390.
- Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 (puesto 9): entre US$28.495 y US$31.680.
- Kia Seltos 2026 (puesto 10): entre US$23.690 y US$31.390.
